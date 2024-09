Series, une plateforme de développement de jeux GenAI, a discrètement levé 28 millions de dollars auprès de Netflix, Dell, a16z et d’autres.

Cela a été toute une année pour Pany Haritatos, directeur de l’industrie du jeu vidéo.

Le mois dernier, il a clôturé discrètement une série A sursouscrite de 28 millions de dollars pour sa nouvelle startup de studio de jeux. Série Divertissementselon un document SEC et confirmation de l’entreprise. Les investisseurs incluent Netflix, Dell Technologies Capital, avec des investissements de suivi des investisseurs d’amorçage Andreessen Horowitz, BITKRAFT et F4 Fund. Cela survient après le lancement de l’entreprise il y a seulement un an avec une bonne somme de 7,9 millions de dollars dirigée par a16z.

Entre-temps, il a déjà réalisé une acquisition. Series a racheté en juillet le studio de jeux mobiles Pixelberry, surtout connu pour son jeu de fiction interactif Choices: Stories You Play.

Series, également connu dans l’industrie sous le nom de Series AI, a pour mission de créer des jeux vidéo à l’aide des LLM et de GenAI. Mais plus encore, il s’agit du nouveau Unity, qui alimente des légions de développeurs de jeux. Haritatos et son équipe ont créé Rho Engine, qui utilise GenAI pour aider les développeurs de jeux à créer des jeux rapidement.

On peut être sceptique quant au fait que les LLM soient réellement la panacée pour l’humanité, comme le prétendent leurs plus fervents partisans. Mais le jeu est certainement l’un des domaines dans lesquels l’IA brille.

Au lieu de tout concevoir, des personnages aux bouteilles d’élixir, les développeurs de jeux peuvent faire intervenir l’IA pour faire ce travail et rendre les jeux plus interactifs que jamais. Les PNJ peuvent se transformer en personnages riches et pleinement développés qui, par exemple, marchander avec le joueur. Les joueurs peuvent bénéficier de capacités de personnalisation vastes, peut-être illimitées. Et ainsi de suite.

Mais pour faire tout cela, les développeurs ont besoin de moteurs de jeu améliorés par l’IA. La série présente Rho comme la première plate-forme de création de jeux full-stack multimodale native d’IA, ce qui signifie qu’elle gère les éléments visuels et audio. Pour être honnête, il existe d’autres moteurs de jeu IA concurrents, notamment Modi.ai Engine et Muse Chat d’Unity. Mais Rho dit qu’il se trouve à un endroit différent. Modi.ai effectue des tâches telles que la détection de bugs ou l’identification des raisons pour lesquelles les jeux plantent. La série considère Muse Chat comme davantage un assistant IA. Rho, selon la société, est destiné au développement de jeux full-stack.

Les investisseurs d’A16z, Joshua Lu et Andrew Chen, étaient tellement enthousiastes à l’idée de conclure un accord d’amorçage avec Haritatos il y a un an qu’ils ont écrit un article de blog appelant Series, « un studio de jeux et une société de technologie qui réinvente l’avenir du développement de jeux avec l’IA générative ».

Ce qui a enthousiasmé ces investisseurs était en partie Haritatos lui-même. Il a des décennies d’expérience dans le développement de jeux et a le don d’être à la pointe au bon moment. Lorsque le lecteur Flash d’Adobe est apparu à la fin des années 1990 en tant que technologie multimédia, il a créé son premier studio de création de jeux par navigateur et l’a vendu à Zynga. Il a ensuite construit un studio de jeux mobiles et l’a vendu à Kongregate, un site qui a vu le jour à l’époque des jeux Flash. Haritatos est ensuite devenu PDG de Kongregate (en vendant finalement la société au studio de jeux suédois MTG). En 2020, il a été embauché pour diriger le groupe de jeux de Snap, développant la réalité augmentée et les jeux embarqués.

Ces atouts expliquent pourquoi ses investisseurs sont tous de grands noms du jeu vidéo. En plus d’obtenir le soutien du fonds spécifique au jeu d’a16z, Series a décroché BITKRAFT. Il s’agit d’une société fondée par le pionnier de l’eSport Jens Hilgers, cofondateur d’ESL et de G2 Esports, et qui est l’un des investisseurs les plus actifs dans le domaine du jeu vidéo. Idem pour F4 Fund, une société dirigée par David Kaye et Joakim Achrén, deux créateurs de jeux qui ont chacun construit et vendu plusieurs studios et qui investissent désormais.

Series est passée de 17 employés début 2024 à plus de 100 aujourd’hui, selon la société, avec une équipe issue d’entreprises comme Zynga, Machine Zone, Google et Snap.

Alors que Haritatos a refusé une interview après que TechCrunch a découvert l’augmentation de série A, ses collaborateurs ont envoyé une déclaration par courrier électronique de sa part faisant l’éloge de ses investisseurs et déclarant : « Nous sommes ravis d’avoir levé avec succès une série A de 28 millions de dollars au cours d’une année difficile pour le financement.

Pitchbook estime que la série A représentait environ 15 % de la société, ce qui donne à la série une valorisation post-financement de 190 millions de dollars. La société a refusé de commenter l’exactitude de ce chiffre.