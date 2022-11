Séries éliminatoires semaine 2 – Shaw Local

Classe 6A

No. 7 Kaneland (7-3) à No. 2 Prairie Ridge (9-1)

Lorsque: 14h samedi

A propos des chevaliers : Ils ont remporté une victoire 35-14 contre le n ° 9 Riverside-Brookfield lors du premier match derrière quatre touchés de Troyer Carlson – trois dans les airs et un au sol. Le match était à égalité à la mi-temps, mais Kaneland a explosé pour 28 points au troisième quart de la victoire. … La défense de Kaneland a poursuivi sa séquence chaude vendredi, même si c’était la première fois que les Knights abandonnaient des points à deux chiffres depuis une défaite de 28-7 contre Sycamore lors de la semaine 6. … Le secondeur Dawson Trebolo a bloqué un botté de dégagement au troisième quart de la victoire de Kaneland. … C’est la deuxième fois au cours des trois dernières séries éliminatoires que Kaneland affronte une école FVC, après avoir battu Crystal Lake Central lors du premier tour des séries éliminatoires de 2019.

A propos des loups : Prairie Ridge a battu Crystal Lake South 63-55 la semaine dernière. … Les Wolves ont une moyenne de 46 points par match et viennent de disputer leur quatrième match de plus de 50 points. Ils accordent 314 points par match. … QB Tyler Vasey s’est précipité pour 2 835 verges, ce qui est le n ° 11 dans l’histoire de l’État, selon ihsa.org enregistrements. Il a 1 115 verges au cours des trois derniers matchs et 34 touchés pour la saison. … FB Nathan Greetham a 1 162 verges au sol. … Prairie Ridge est en séries éliminatoires pour la neuvième saison consécutive et a une fiche de 23-6 en séries éliminatoires au cours de cette séquence. … Les Wolves sont à égalité avec Huntley et Jacobs pour le championnat de la Fox Valley Conference. C’est la seule équipe FVC qui joue encore.

Choix du Friday Night Drive : Crête des Prairies

Classe 5A

No. 1 Sycamore (10-0) à No. 9 Carmel (7-3)

Lorsque: 14h samedi

A propos des Spartiates : L’attaque s’est soldée par une victoire de 54-13 contre le n ° 16 Westinghouse samedi soir, avec pour seul défaut les trois sacs que la ligne a cédés aux Warriors. Mais le quart-arrière Eli Meier a quand même lancé pour 163 verges malgré non seulement la pression, mais en jouant seulement pendant une mi-temps. Il a également eu une course de touché de 35 verges sur un quatrième et 24. … Sycamore a accordé 346 verges d’attaque, dont 272 dans les airs. Les 13 points cédés étaient les troisièmes que les Spartans ont cédés cette année. … Malgré le nombre de mètres, les Spartans ont forcé des revirements clés pour limiter les entraînements la semaine dernière. Kiefer Tarnoki, Dawson Alexander et Carter York ont ​​chacun eu une interception dans la victoire.

A propos des corsaires : Ils ont roulé dans le premier match, 45-0 sur Noble / Bulls lors de leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2016. Le quart-arrière junior Johnny Weber a lancé pour 1 706 verges, neuf touchés et cinq interceptions en saison régulière. L’étudiant en deuxième année Jarren Black (36-520-1) et l’étudiant de première année Kai Owens (39-435-3) étaient ses principales cibles. Donovan Day a couru 810 verges, 5,4 verges par course et neuf touchés en saison régulière. Harlon May était un colporteur de balles en défense avec cinq interceptions et trois autres passes déviées. Kyle Lynch a réussi 3,5 sacs et a causé trois échappés. L’équipe est entraînée par l’ancien arrière des Bears de Chicago, Jason McKie.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore

Classe 3A

No. 8 Gênes-Kingston (8-2) à No. 1 Princeton (10-0)

Lorsque: 13h samedi

À propos des rouages : Genoa-Kingston a mené sa défensive à une victoire de 16-8 contre Elmwood-Brimfield pour ouvrir les séries éliminatoires. Nolan Perry était de retour pour les Cogs après une absence de sept semaines en raison d’une blessure et était l’un des quatre porteurs de ballon avec au moins 45 verges au sol. Perry était l’un des arrières du Wing-T des Cogs, tandis que le deuxième Nathan Kleba a continué à jouer le quart-arrière, la position de Perry au cours des deux dernières saisons. … Bien qu’il manque toujours le meneur de jeu Ethan Wilnau, le retour de Perry a déclenché un champ arrière qui a vu de jeunes joueurs tels que Max Lavender et Trevean Atterberry poursuivre leur charge de travail et leur production.

A propos des Tigres : Avec la victoire 56-28 de samedi sur Peotone, Princeton a remporté cinq matchs éliminatoires consécutifs au premier tour, sept de suite en classe 3A. Leur dernière défaite d’ouverture était à Peotone (20-14) en 2003 dans la classe 4A, qui était le dernier match de Joe Ryan en tant qu’entraîneur de Princeton (maintenant à Sycamore). …. Le quart-arrière senior Teegan Davis est devenu le leader des passes en carrière de Princeton avec 3 318 verges, battant la marque précédente détenue par Brik Wedekind (2010) à 3 189. Davis a réussi 1 479 verges et 19 touchés cette année. Davis s’est également précipité pour 716 verges et 15 touchés, et a représenté 40 touchés au total. …. Le porteur de ballon principal Augie Christiansen s’est précipité pour 867 verges et 17 touchés, et l’ailier de deuxième année Noah LaPorte a 40 réceptions pour 828 verges et 11 touchés. …. Princeton est passé à 10-0 pour la deuxième fois seulement dans l’histoire de l’école. Les Tigers de 2015 ont remporté leurs 11 premiers matchs avant de tomber face à IC Catholic en quarts de finale 3A. … Si les deux gagnent, Princeton accueillera IC Catholic lors des quarts de finale 3A la semaine prochaine, cherchant à venger une défaite de 31-7 contre les Knights l’an dernier à Elmhurst. IC Catholic a également battu Princeton 37-12 en quarts de finale 2015 à Princeton. … Les Tigers ont remporté 13 matchs consécutifs en saison régulière et 30 de leurs 31 derniers, dont une campagne de printemps 2001 6-0. Ils ont également une fiche de 6-3 en séries éliminatoires au cours de cette période sous l’entraîneur de sixième année Ryan Pearson, y compris une place en demi-finale et une apparition en quart de finale. … Les Tigers ont été classés troisièmes dans le dernier sondage AP 3A derrière IC Catholic et Braidwood Reed-Custer.

Choix du Friday Night Drive : Princeton