Séries éliminatoires de la NFL : qu’est-ce qui fait des chefs de Kansas City et des Eagles de Philadelphie les équipes à battre ? | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes et Jalen Hurts, les deux leaders MVP cette saison, rejoindront les éliminatoires de la NFL samedi

Les deux équipes avec les meilleurs records de la saison régulière 2022 entrent dans la mêlée des séries éliminatoires de la NFL samedi alors que les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie, tête de série n ° 1, entrent sur le terrain.

Il n’y avait que deux équipes à 14 victoires cette année, et les deux s’attendent à aller jusqu’au bout en organisant des matchs de la ronde divisionnaire.

Le favori du MVP Patrick Mahomes et le favori de la mi-saison Jalen Hurts, qui sortent d’énormes campagnes, chercheront à faire le premier pas pour mener leurs équipes vers la terre promise.

Mais qu’est-ce qui a fait de ces deux équipes les meilleures de la saison régulière ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et où en sont-ils avec seulement deux victoires nécessaires pour atteindre le Super Bowl ?

Plongeons-nous avec les champions de l’AFC…

Chefs de Kansas City

L’entraîneur-chef Andy Reid et le QB Mahomes sont déjà venus ici… beaucoup

Histoire de la saison

Au cours des cinq saisons, Patrick Mahomes a été le quart-arrière partant de Kansas City, ils ont remporté l’AFC West, produit au moins 12 victoires et atteint au moins la ronde divisionnaire des séries éliminatoires à chaque fois.

Celui-ci n’était pas différent: 14 victoires, la première tête de série terminée, une attaque en tête de la ligue en verges et en points – c’est devenu la norme au Missouri. L’entraîneur-chef Andy Reid continue de construire des équipes gagnantes qui détruisent quiconque sur leur chemin, et Mahomes est en plein essor.

Fait intéressant, deux des trois défaites de KC sont survenues aux mains des Buffalo Bills et des Bengals de Cincinnati – dont une qu’ils affronteraient dans le championnat de conférence s’ils devaient dépasser les Jaguars de Jacksonville. Mais dans l’ensemble, ils sont l’équipe à battre et les favoris pour soulever le Trophée Vince Lombardi.

Joueurs à surveiller

A 27 ans, Patrick Mahomes est le « vieil homme » du groupe des quarts de l’AFC. Et soyons honnêtes, ce qu’il a fait en cinq ans équivaudrait à une carrière très solide pour un vétéran de 10 à 15 ans, sans parler de quelqu’un qui ne fait que commencer.

Nous avons beaucoup écrit sur la particularité de Mahomes, et encore une fois cette saison, il a montré pourquoi il avait une chance de devenir le plus grand de tous les temps. Non, ce n’est pas une hyperbole – il n’y a eu personne comme Mahomes.

Il a mené la ligue en verges par la passe (5250) et en touchés (41). Il a rejoint Drew Brees en tant que seul joueur avec deux saisons de 5 000+ et 40+, et Mahomes l’a fait à sa cinquième année en tant que partant, pas à sa 11e.

Tout simplement, “Showtime” est imparable et il vous fait tomber la mâchoire chaque semaine.

Pas de Tyreek Hill cette saison ? Aucun problème. Fin serrée Travis Kelce a été une cible de choix pendant de nombreuses années et il a atteint des sommets en carrière de 110 attrapés et 12 touchés (avec 1 338 verges) dans une autre campagne fantastique.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de jeu de course à crier, les Chiefs sous Reid ont la capacité étrange d’amener leurs meneurs de jeu dans l’espace et ils l’ont fait avec un retour rapide. Jerick McKinnonqui a eu neuf touchés sur réception cette année – la meilleure note d’un RB à l’époque du Super Bowl.

La défense, bien qu’elle ne fasse pas partie du groupe d’élite, est soutenue par le joueur de ligne défensive Chris Jones et ses 15,5 sacs et 17 plaqués pour des pertes. La pression sera la clé de leur succès, et ils se sont considérablement améliorés dans ce domaine, passant de 31 sacs en 2021 (29e) à 55 cette année (deuxième).

Comment ils vont tout gagner

Combien de fois parlerons-nous d’équipes entraînées par Reid qui cherchent à atteindre un match de championnat? Les Chiefs deviendront la troisième équipe de l’histoire de la NFL à apparaître dans cinq matchs consécutifs s’ils battent Jacksonville samedi. C’est après que Reid a mené les Eagles à cinq matchs du championnat NFC pendant son séjour à Philadelphie. En termes simples, sa motivation, sa variété et son expérience tirent le meilleur parti de ses équipes lorsque les séries éliminatoires arrivent.

Mahomes prend vie sous les projecteurs, et il cherche à faire quatre sorties consécutives en séries éliminatoires avec au moins 275 verges et trois passes de touché – et un huitième match sur seulement 12 apparitions en séries éliminatoires avec plus de trois touchés.

Kelce intervient également dans le grand moment et continue d’avoir l’une des plus grandes carrières en séries éliminatoires pour une fin serrée de tous les temps. Il détient déjà une séquence d’au moins 95 verges lors de ses six derniers matchs éliminatoires, et avec 100 autres samedi, il passera au troisième rang de tous les temps en verges de réception en séries éliminatoires – il est déjà à égalité au troisième rang des touchés.

Les Chiefs marquent des points. Ils proposent à la fois des jeux incroyablement créatifs et produisent des moments de football palpitants dans le jardin. Encore une fois, Kansas City a une réelle chance de tout gagner.

Aigles de Philadelphie

L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie Nick Sirianni, à sa deuxième saison, a réussi à tirer le meilleur parti du quart-arrière Jalen Hurts

Histoire de la saison

Au cours de la première moitié de la saison, les Eagles étaient l’équipe la plus chaude du football. À 8-0, ils sont restés la seule équipe invaincue de la NFL. Après une défaite surprise de Monday Night Football contre le rival de la division Washington Commanders lors de la semaine 10, ils ont remporté cinq autres victoires consécutives, dont une séquence de trois matchs marquant 123 points.

Puis, lors de leur victoire contre les Bears, Hurts s’est blessé à l’épaule et a raté deux matchs – des défaites consécutives contre les Cowboys et les Saints – avant de revenir, bien que pas en pleine forme, pour une victoire de la semaine 18 contre les remplaçants des Giants.

Joueurs à surveiller

Les Eagles ont des étoiles en abondance. Philadelphie s’est vanté d’un rusher de 1 000 verges en Miles Sander et deux récepteurs de 1 000 verges en A. J. Brown et DeVonta Smith.

Leur ligne offensive est remplie d’étoiles – All-Pros au centre Jason Kelce (frère de Travis des Chiefs) et tacle droit Lane Johnson mener la poussée pour un groupe formidable, mais les gardes Landon Dickerson et Isaac Seumalo et le LT Jordan Mailata ne doivent pas être négligés.

Ils avaient quatre défenseurs avec plus de 10 sacs – Haason Reddick, Javon Hargrave, Brandon Graham et Josh Sweat – avec Reddick gagnant 16 et un prix du joueur défensif NFC du mois pour sa performance en décembre.

En plus de cela, la sécurité CJ Gardner Johnson était à égalité en tête de la ligue avec six interceptions malgré cinq matchs manqués en raison d’une blessure.

En fin de compte, aussi bien équilibrés que soient et soient les Eagles, tout se résumera à Jalen fait mal et comment il se comporte. Sans lui, l’équipe n’était pas gagnante.

Avec lui, ils avaient un dossier de 14-1, il a lancé pour 3 700 verges et 22 touchés avec une cote de quart-arrière de 101,6. Il a couru 760 verges et a marqué 13 touchés au sol. Il a été immense toute l’année – à l’exception des deux matchs au cours desquels il a joué mal (58,3% de pourcentage d’achèvement, aucun touché, trois choix et une note de 64,8 QB).

Comment ils vont tout gagner

Les Eagles de Philadelphie sont sans doute l’équipe la plus complète de la NFL. Ils avaient la troisième meilleure attaque en termes de métrage autorisé et de points marqués. Ils avaient la deuxième meilleure défense en termes de métrage autorisé et ont abandonné le huitième moins de points. Ils étaient troisièmes en termes de différentiel de chiffre d’affaires (+8).

Et ils excellent dans les domaines qui remportent généralement le football des séries éliminatoires. Ils ont extrêmement bien couru le ballon (147,6 verges par match) et ont eu 32 touchés au sol cette saison, à égalité au deuxième rang en une seule saison. En cas de besoin (et souvent simplement lorsqu’ils le souhaitent), ils peuvent faire passer le ballon directement à travers leurs adversaires.

Défensivement, les Eagles arrivent au quart-arrière comme mentionné ci-dessus – et à un rythme effréné. Leurs 70 sacs en tête de la ligue cette année étaient les troisièmes de l’histoire de la NFL.

La grande question est la santé – de Jalen Hurts après une blessure à l’épaule qui l’a empêché de jouer deux matchs, de Lane Johnson après son retour d’une “déchirure musculaire centrale” et de Josh Sweat après avoir quitté le match contre la Nouvelle-Orléans avec un cou blessure.

Le talent est là, mais sauront-ils le montrer ?

