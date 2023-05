Séries éliminatoires de la LNH : les Golden Knights battent les Stars 6-0

DALLAS –

William Karlsson, William Carrier et Jonathan Marchessault obtiennent enfin une autre chance dans la Finale de la Coupe Stanley, après la première qui est venue si vite pour les Golden Knights de Vegas.

Ils reviennent après s’être assurés qu’ils n’avaient pas besoin d’un autre match contre les Stars de Dallas lors de la finale de la Conférence de l’Ouest.

Karlsson a marqué deux buts et obtenu une aide tandis que Carrier et Marchessault ont également marqué pour les Knights dans une défaite de 6-0 lundi soir contre les Stars, qui avaient prolongé la finale de l’Ouest à six matchs après avoir perdu les trois premiers.

« Nous avons travaillé fort en groupe. C’était l’objectif depuis la première année, revenir ici », a déclaré Marchessault. « Notre meilleur match reste à venir. C’est la mentalité que nous devons avoir. »

Reilly Smith, Brayden McNabb et Shea Theodore faisaient également partie de cette saison inaugurale des Knights 2017-2018 qui s’est terminée par une finale de Coupe, lorsqu’ils ont remporté le premier match contre les Capitals de Washington avant d’en perdre quatre de suite.

« Cette première année a été un tourbillon et nous l’avons peut-être pris pour acquis », a déclaré Karlsson, qui, comme Marchessault et Smith, a disputé les 83 matchs éliminatoires de la franchise.

Keegan Kolesar et Michael Amadio ont chacun inscrit un but et une aide pour Vegas, qui accueille le premier match de la finale de la Coupe Stanley contre la Floride samedi soir.

Les Knights ont mené la Conférence de l’Ouest en saison régulière avec 51 victoires et 111 points. Les Panthers ont complété un balayage de quatre matchs contre la Caroline lors de la finale de l’Est mercredi dernier, mais leurs 40 victoires et 92 points en saison régulière étaient les plus faibles parmi les 16 équipes qui ont commencé ces séries éliminatoires de la LNH.

Adin Hill a stoppé 23 tirs pour son deuxième blanchissage en carrière en séries éliminatoires – tous deux contre les Stars. L’autre était 4-0 dans le match 3 mardi dernier, alors que les Knights étaient déjà à une victoire de décrocher la série avant que Dallas ne surmonte les déficits de 1-0 et 2-1 dans les matchs 4 et 5.

« Nous les avons gardés à l’extérieur presque toute la nuit », a déclaré Hill. « C’était probablement mon match le plus facile des séries éliminatoires jusqu’à présent ce soir. »

Au lieu de devoir affronter un match 7 do-or-die à domicile contre les Stars, l’entraîneur Bruce Cassidy et les Knights ont pris un autre départ rapide et n’ont jamais laissé de doute sur l’issue de cette série qui comprenait trois matchs en prolongation. Ils avaient déjà réussi 16 de leurs 29 tirs et une avance de 3-0 après la première période.

« C’était définitivement notre meilleur match des séries éliminatoires et il est arrivé au bon moment », a déclaré Cassidy. « Vous ne voulez pas laisser une équipe sortir du tapis. Après avoir pris une avance de 3-0, il y a eu des discussions à ce sujet. »

Il s’agissait de la défaite la plus déséquilibrée en séries éliminatoires pour les Stars depuis que la franchise s’est déplacée vers le sud du Minnesota avant la saison 1993-1994.

« Vous attendez simplement plus de vous-même dans un match comme celui-ci », a déclaré l’attaquant des Stars Joe Pavelski, le vétéran de 38 ans toujours sans coupe Stanley après 17 saisons.

Les Stars ont récupéré le capitaine Jamie Benn après sa suspension de deux matchs pour un contrôle croisé dans la région du cou du capitaine de Vegas Mark Stone au début du match 3. Mais Benn n’a obtenu qu’un seul tir au but en 12 1/2 minutes et était sur la glace pour deux des trois premiers buts de Vegas.

Les Knights ont mené pour de bon lorsque Carrier a marqué 3:41 après le début du match après qu’une rondelle ait poussé derrière le filet à proximité de trois joueurs de Dallas. Carrier a patiné à l’avant de l’enclave et a mis un revers dans le filet, la neuvième fois en séries éliminatoires que les Knights ont marqué dans les cinq premières minutes d’un match.

Le but de Karlsson en avantage numérique est survenu au milieu de la première période, portant le score à 2-0, et après une pénalité qui l’avait probablement empêché de marquer.

Nicolas Roy a décoché un tir qui a dévié du gant de Jake Oettinger et s’est envolé derrière le gardien. Karlsson chargeait dans l’enclave lorsque le défenseur des Stars Esa Lindell a levé son bâton et a frappé la rondelle hors du jeu, entraînant une pénalité pour retard de match.

Avec l’avantage de l’homme, Smith a décoché un tir du cercle vers la gauche, qui a été dévié devant par Roy, puis sur le patin allongé d’Oettinger avant que Karlsson ne frappe le rebond. Le 10e but du record de franchise de Karlsson pour une série éliminatoire a prolongé l’avance à 5-0 seulement deux minutes après le début de la troisième période.

« Vraiment déçu pour notre groupe de la façon dont notre saison s’est terminée », a déclaré l’entraîneur des Stars Pete DeBoer. « C’était un cas où Vegas allait à un autre niveau. »

Remarques : Oettinger avait une fiche de 3-0 lorsque les Stars faisaient face à l’élimination cette post-saison, y compris le match 7 au deuxième tour contre Seattle avant d’arrêter 64 des 68 tirs des deux derniers matchs contre les Knights. C’était après que Vegas ait marqué trois buts sur cinq tirs au cours des 7:10 premiers pour le chasser du match 3. … Dallas n’était que la cinquième équipe à forcer un match 6 dans une finale de conférence ou une demi-finale de la LNH après avoir perdu 0- 3, et le premier depuis que les Stars ont perdu contre Detroit lors d’un sixième match en 2008. Seules deux équipes ont participé à un match 7, qui ont tous deux perdu – les Islanders de New York contre Philadelphie en 1975 ; et les Rangers de New York à Boston en 1939.