Série Xiaomi 13T répertoriée par un détaillant européen

La série Xiaomi 13T devrait être lancée plus tard ce mois-ci, le 26 septembre, mais deux nouvelles annonces sur le détaillant roumain eMAG ont révélé les spécifications et les prix clés des téléphones qui ne sont pas encore officiels.









Listes de la série Xiaomi 13T sur eMAG Roumanie

Selon les rumeurs, le Xiaomi 13T Pro serait similaire au Redmi K60 Ultra exclusif à la Chine et les nouvelles listes confirment un écran de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 x 2712 px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone est livré avec une caméra frontale de 20 MP logée dans une découpe perforée et un scanner optique d’empreintes digitales sous l’écran. Les dimensions indiquées sont de 162,2 x 75,7 x 8,5 mm et nous obtenons la confirmation que le téléphone pèse 200 grammes.











Xiaomi 13T Pro en noir

Chipset Dimensity 9200+ de MediaTek avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Nous obtenons également la confirmation d’une caméra principale de 50MP, d’un module téléobjectif de 50MP et d’un objectif ultra-large de 12MP avec optique Leica. Le reste de la fiche technique comprend une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de charge rapide de 120 W, des haut-parleurs stéréo, un indice IP68, une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4. Le détaillant a répertorié le 13T pour 4 699 RON, ce qui équivaut à 1 015 $/945 €.

La liste Xiaomi 13T suggère un écran similaire de 6,67 pouces avec la même résolution, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une caméra frontale de 20 MP. La première différence majeure vient au niveau du chipset où le 13T est équipé d’un SoC Dimensity 8200 Ultra.











Xiaomi 13T en bleu

La configuration de la caméra de marque Leica est identique à celle du Pro. La batterie est de 5 000 mAh, mais elle ne peut se charger qu’à des vitesses allant jusqu’à 67 W. Le Xiaomi 13 T est répertorié pour 3 299 RON – l’équivalent de 713 $/665 €.

Source 1 • Source 2 (tous deux en roumain) | Via (en roumain)