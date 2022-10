Série W : reste de la saison 2022 annulée en mettant l’accent sur la sécurisation des investissements pour 2023 alors que Jamie Chadwick est couronné champion

Les trois dernières courses de la série W 2022 ont été annulées

La série W a annoncé que les trois dernières courses de 2022 ont été annulées en raison de l’échec du financement prévu, l’accent étant désormais mis sur la sécurisation des investissements pour garantir que la saison 2023 puisse se poursuivre.

La série de courses entièrement féminines, qui fait partie du programme de soutien de certains Grands Prix de Formule 1 tout au long de l’année, a compté sept courses sur les 10 prévues de sa troisième saison, la dernière manche étant à Singapour il y a un peu plus d’une semaine. .

Mais avec un financement contractuel d’un investisseur – qui n’est plus impliqué dans la série en conséquence – n’arrivant pas comme prévu à la mi-septembre, il n’a laissé aux organisateurs de la série W d’autre alternative que d’abandonner la course à venir à Austin et la fin de la saison. double tête à Mexico pour changer d’avis et mettre en place un soutien financier pour l’année prochaine.

La réduction signifie que la leader du championnat Jamie Chadwick conserve son titre, le règlement de la série W spécifiant qu’un minimum de six courses doivent être terminées au cours d’une saison avant qu’un champion puisse être déclaré.

“Nous avons reçu des offres d’un certain nombre de personnes, mais le problème est que l’argent ne se fait pas en secouant un arbre d’argent et les gens doivent faire preuve de diligence raisonnable”, a déclaré la PDG de W Series, Catherine Bond Muir, qui reste très optimiste quant aux perspectives pour 2023, a déclaré.

“Nous pensions jusqu’à ce week-end qu’il y avait une possibilité pour nous d’arriver à Austin et nous avons juste dû l’appeler car il y a des délais de paiement pour les choses qui doivent être faites.

“Nous aurions pu le garder pendant quelques semaines, mais nous avons dû faire un appel pragmatique aujourd’hui. À l’avenir, je suis extrêmement confiant que la série W sera là l’année prochaine.

“Presque tout le monde a été favorable et a dit à quel point il aime la série W, que c’est important dans le sport automobile et que tout le monde veut que ça continue.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la course W Series du circuit de Marina Bay, Singapour Faits saillants de la course W Series du circuit de Marina Bay, Singapour

Bond Muir est reconnaissant du soutien que la FIA, la Formule 1 et divers autres partenaires ont apporté à la série W au cours de ces difficultés, ainsi que de remercier les pilotes pour leur compréhension après avoir fait face à des problèmes similaires tout au long de leur propre carrière.

L’intention est que la série W continue de couvrir tous les coûts des concurrents en 2023 et au-delà également, ce que Bond Muir estime essentiel pour garantir que les meilleures coureuses soient au premier plan.

“Ce sont des pilotes, dans leur sang, tout ce qu’ils veulent faire, c’est courir et ils étaient incroyablement contrariés, mais en même temps qu’ils étaient incroyablement contrariés, ils comprenaient”, a déclaré Bond Muir. “Vraiment, le sentiment qui en est ressorti était” c’est de la foutaise, mais c’est ce à quoi nous sommes confrontés depuis 20 ans “.

“Ils ont eu des promesses d’argent, ils ont eu des engagements contractuels et ils ne se sont pas concrétisés, beaucoup de gens ont dit qu’ils allaient les soutenir, et cela ne se produit pas. C’était plus de un sentiment de ‘bienvenue dans notre monde, nous comprenons ce que vous faites’.

La PDG Catherine Bond Muir est très optimiste quant au retour de la série W en 2023

“En ce qui nous concerne pour le moment, nous voulons conserver l’ADN de la série W et nous avons toujours l’intention de couvrir toutes les dépenses des pilotes.”

La confirmation de Chadwick en tant que championne continue sa domination de la série depuis sa création en 2019, la coureuse britannique étant désormais triple vainqueur du titre et terminant l’année avec 50 points d’avance sur la challenger la plus proche Beitske Visser, qui a remporté la dernière manche à Singapour.

Bond Muir a confirmé que l’intention était toujours de verser l’intégralité du prix à Chadwick et aux autres pilotes éligibles en fonction de leur classement au championnat, et l’a félicitée pour un autre championnat.

Jamie Chadwick est à nouveau champion de la série W après que la saison 2022 a été écourtée

“Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à notre triple champion Jamie Chadwick”, a déclaré Bond Muir. “Elle a dominé la série W 2022 et ce championnat est bien mérité.

“Nous avons été et serons toujours incroyablement fiers et soutenons sa carrière et nous lui souhaitons bonne chance dans son prochain chapitre passionnant.

“À tous nos pilotes de la série W, je voudrais exprimer à la fois ma fierté et ma sincère gratitude pour votre professionnalisme et votre talent, offrant des courses divertissantes et passionnantes tout au long de la saison, et pour votre soutien indéfectible alors que nous naviguons dans les prochaines étapes de notre série.

“Nous travaillerons toujours dur pour offrir aux femmes pilotes de course les opportunités de réussir et nous n’arrêterons pas de nous battre pour poursuivre le travail que la W Series a commencé pour soutenir les femmes dans le sport automobile.”