Série W : la catégorie de course entièrement féminine entre dans l’administration après la fin précoce de la saison 2022

La dernière course W Series a eu lieu à Singapour en octobre 2022

La série W est entrée en fonction à la suite de la réduction anticipée de la saison 2022 de la catégorie de sport automobile entièrement féminine.

L’avenir de la compétition, qui a débuté en 2019, était incertain depuis que les deux derniers tours de la campagne 2022 ont été annulés pour des raisons financières.

Aucune annonce n’a suivi concernant un calendrier 2023, tandis que la création de la F1 Academy, une autre catégorie entièrement féminine, a créé une incertitude supplémentaire quant au retour de la série W.

Il a maintenant été confirmé que mercredi, Kevin Ley et Henry Shinners d’Evelyn Partners LLP ont été nommés administrateurs conjoints.

Les administrateurs ont révélé que le seul membre du personnel qui restait employé par l’entreprise a maintenant été licencié et ont promis « d’explorer toutes les options disponibles pour permettre à la série W de redémarrer à l’avenir ».

Revoyez quelques-uns des plus grands mouvements sur la piste de la série W en 2022

La série W a commencé en 2019 sur la facture de support du DTM, mais n’a pas pu continuer en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

La compétition est revenue sur la facture de soutien de la Formule 1 en 2021 et y est restée en 2022, le Britannique Jamie Chadwick remportant les trois titres.

« La nouvelle sera bouleversante pour les employés et les pilotes de l’entreprise ainsi que pour les supporters mondiaux du championnat », a déclaré Ley.

« La société n’avait pas été en mesure de s’engager pour la saison de course 2023 en raison de sa position de liquidité.

« Les administrateurs avaient eu des discussions avec diverses parties pour fournir un financement supplémentaire ainsi qu’une éventuelle vente de l’entreprise.

« Malheureusement, ces discussions n’ont pas avancé. »

La triple championne Jamie Chadwick a précédemment crédité la W Series de l'avoir aidée à passer à Indy NXT

Shinners a ajouté : « Les co-administrateurs exploreront toutes les options disponibles pour permettre à la série W de redémarrer à l’avenir.

« Nous recherchons des manifestations d’intérêt pour les activités et les actifs de la société. Nous demandons que tout intérêt nous soit enregistré le plus rapidement possible.

« Le personnel avait été licencié ou avait quitté l’entreprise avant notre nomination et il a malheureusement été nécessaire de licencier le membre du personnel restant.

« Les co-administrateurs chercheront à aider tout personnel impacté par l’administration, compte tenu de la situation financière de l’entreprise, à faire et à faire progresser toute réclamation auprès du bureau des indemnités de licenciement. »

Powell : la série W n’a pas échoué

La pilote britannique Alice Powell, qui a participé aux trois saisons de la série W, a exprimé sa tristesse face à la nouvelle mais insiste sur le fait que la compétition « n’a pas échoué ».

Powell a remporté des courses dans chacune de ses campagnes de la série W, avec sa meilleure fin de championnat deuxième derrière Chadwick en 2021.

« Je suis triste d’apprendre la nouvelle de l’entrée en administration de la série W », a écrit Powell sur Twitter.

« En fin de compte, la série W m’a permis de reprendre la course, que vous soyez d’accord avec le championnat ou non…

« La série W N’A PAS échoué. Elle a inspiré et créé des opportunités non seulement pour ses pilotes, mais aussi pour de nombreuses jeunes femmes fans de course.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs de course dans le championnat, y compris ma victoire au GP de Grande-Bretagne en 2021, qui restera avec moi pour toujours. »

De nombreux pilotes, dont le Britannique Abbi Pulling, qui participe à la campagne inaugurale de la F1 Academy, ont attribué à la W Series le mérite d’avoir sauvé leur carrière, d’autant plus qu’il était libre de participer à un sport extrêmement coûteux qui reste largement dominé par les hommes.

Sa course de 2022 à Silverstone a attiré une audience télévisée britannique de plus d’un million de téléspectateurs, ce qui en fait l’événement de sport automobile le plus regardé depuis 2014 en dehors de la F1.