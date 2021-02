La Walt Disney Co. a annoncé lundi le projet de télévision en cours, ainsi que la nouvelle que Proximity Media de Coogler a conclu un nouvel accord télévisuel de cinq ans avec la société.

Aucun détail au-delà du fait que la série serait «basée dans le royaume de Wakanda» n’a été rendu disponible.

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Bob Iger, président exécutif de The Walt Disney Company, dans un communiqué. «Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et nous sommes impatients de raconter d’autres histoires formidables avec Ryan et ses équipe. »

Coogler travaille actuellement sur un suivi de « Black Panther », qui devrait sortir le 8 juillet 2022.