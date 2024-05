Série télévisée d’animation Minecraft en préparation chez Netflix

« Minecraft »

Illustration photo par Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Minecraft arrive sur Netflix.

Netflix et Mojang Studios s’associent pour développer une série télévisée d’animation CG basée sur le Minecraft la franchise. Les détails sur la série potentielle, qui a été annoncée jeudi dans le cadre du 15e anniversaire du jeu, sont minces, à part qu’elle comportera une histoire originale avec de nouveaux personnages qui montre le monde de Minecraft sous un nouveau jour.

WildBrain, le studio derrière Netflix Sonic Prime, Ninjago : Dragons Rising et Carmen Sandiego, se chargera de l’animation pour Minecraft.

Les détails sur l’équipe créative du projet, y compris un showrunner, n’ont pas encore été déterminés.

Markus Persson a créé le Minecraft jeu initialement sorti en 2009, dont Jens Bergenstein a repris le développement après que le titre ait été rendu plus largement disponible en 2011. Il s’agit du jeu vidéo le plus vendu de l’histoire, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus, avec un nombre estimé à 140 millions de joueurs actifs mensuels l’année dernière.

Minecraft est considéré comme un « jeu bac à sable », ce qui signifie que les joueurs peuvent laisser libre cours à leur créativité, construire des villes et interagir les uns avec les autres. La série animée Netflix marque la dernière expansion de la franchise et rejoint les événements en direct, les produits de consommation et bien plus encore.

UN Minecraft Le long métrage de Warners et Legendary devrait faire ses débuts en avril 2025 avec Jack Black, Jason Momoa et Danielle Brooks parmi les acteurs. Chris Bowman et Hubbel Palmer ont écrit le scénario, réalisé par Jared Hess. On ne sait pas si un membre de l’équipe créative du film sera impliqué dans la série animée Netflix.

Minecraft devient le dernier jeu vidéo populaire adapté à la télévision et rejoint une liste qui comprend Tomber et Tomb Raider (Amazone), Halo (Paramount+), Le dernier d’entre nous (HBO), Resident Evil et Le sorceleur (Netflix), entre autres.

Dans l’ère actuelle de contraction du paysage télévisuel, les réseaux et les streamers se sont concentrés sur la propriété intellectuelle bien connue pour éliminer le fouillis et attirer les téléspectateurs.