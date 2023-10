Série télévisée d’action en direct Cyberpunk 2077 en développement

Quand Cyberpunk 2077 lancé pour la première fois après des années d’anticipation, une litanie de bugs – et même pas du genre thématiquement cyberpunk – et d’autres appréhensions led à un atterrissage désastreux. Mais dans les années qui ont suivi, soutenu par des mises à jour de bonne volonté et par l’intérêt suscité par des collaborations comme celle de Netflix excellent anime Edgerunners, Cyberpunk 2077Le long chemin vers la rédemption a culminé avec de grandes mises à jour et une nouvelle extension– et une autre adaptation à l’horizon.

Ce matin CD Projekt Red a annoncé qu’il travaillait avec Anonymous Content pour développer une nouvelle série d’action en direct se déroulant dans la vision du développeur du jeu sur le monde du système RPG emblématique de Mike Pondsmith. Déjà au début du développement et à la recherche d’un scénariste, la série sera développée par AC Studios, avec Cyberpunk 2077L’équipe de développement de travaille « en étroite collaboration » sur le projet.

Le moment choisi pour cette annonce intervient alors que CD Projekt Red vient de lancer une vaste mise à jour « 2.0 » pour Cyberpunk 2077 retravailler bon nombre de ses systèmes décriés et corriger encore plus d’erreurs visuelles et de bugs du jeu, qui a été régulièrement corrigé et mis à jour depuis sa sortie controversée fin 2020, ainsi qu’un nouveau extension acclamée par la critique, Liberté fantôme. Mais en même temps Cyberpunk 2077La réputation ternie de depuis son lancement a été largement nettoyée avec sa récente résurgence, il convient également de noter que cette série d’action en direct vient après celle de Trigger. Edgerunners l’anime a déjà suscité un énorme regain d’intérêt pour le jeu lors de sa sortie l’année dernière. Maintenant que 2077 est dans une position beaucoup plus forte, il sera intéressant de voir comment se déroulera un autre changement de médium – et si, maintenant que l’histoire des jeux semble se terminer sur une note douce-amère, une émission en direct a une chance similaire d’attirer un tout nouveau public enthousiaste dans le Cyberpunk monde.

Nous vous apporterons plus de nouvelles sur les projets de CD Project Red pour le Cyberpunk 2077 montrer au fur et à mesure que nous les apprenons.

