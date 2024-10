Série Spider-Noir : les premières photos du tournage montrent Spider-Man de Nicolas Cage – Comic Book Movies and Superhero Movie News

Nicolas Cageconnu pour avoir interprété Spider-Man Noir dans Spider-Man : Into the Spider-Verse, reviendra au personnage dans le prochain film de Prime Video. Araignée-Noir série. Suite au succès du film d’animation, Cage s’apprête à incarner le super-héros grisonnant dans un nouveau décor d’action réelle. Des photos de tournage récentes présentent Cage dans le personnage lors d’une scène filmée à Los Angeles. Alors qu’Amazon et MGM+ élargissent leur contenu de super-héros, Spider-Noir vise à offrir une version plus sombre et inspirée du noir de l’univers de Spider-Man.

Premières photos de tournage de la surface Spider-Man Noir de Nicolas Cage en ligne

Des premières photos de tournage de Nicolas Cage dans le rôle de Spider-Man Noir de la série Spider-Noir de Prime Video ont fait surface en ligne.

Les images, partagées par Juste Jared et capturé lors du tournage le 2 octobre 2024 à Los Angeles, met en scène le personnage de Cage, un détective privé grisonnant, dans une scène où il semble renversé par quelque chose. Cela marque le retour de Cage au personnage de Spider-Man Noir après l’avoir exprimé dans le film d’animation Spider-Man : Into the Spider-Verse.

La ligne de connexion officielle de Spider-Noir situe la série dans le New York des années 1930, où un détective privé vieillissant et malchanceux est aux prises avec son passé de seul super-héros de la ville. MGM+ et Amazon Prime Video ont officiellement commandé la série live-action. Outre Cage, le casting comprend Brendan Gleeson, Li Jun Li et Lamorne Morris.

La représentation de Spider-Man Noir par Cage fait partie de l’univers Spider-Man (SSU) de Sony, et Spider-Noir sera la première série télévisée de cet univers élargi. Oren Uziel est co-showrunner et producteur exécutif, aux côtés des producteurs d’Into the Spider-Verse Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal. La série devrait faire ses débuts sur MGM+ aux États-Unis et dans le monde sur Prime Video en 2025.

Le tournage de Spider-Noir aurait commencé en août 2024 et se poursuivrait jusqu’en février 2025. Harry Bradbeer (Fleabag), lauréat d’un Emmy Award, dirigera les deux premiers épisodes. La série, composée de huit épisodes, vise à apporter une esthétique noire classique au mythe de Spider-Man tout en se concentrant sur des thèmes plus sombres au sein du SSU.