Série Samsung Galaxy S24 répertoriée dans la base de données 3C avec les mêmes vitesses de chargement que ses prédécesseurs

On espérait que Samsung offrirait une prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 65 W sur son Galaxy S24 Ultra, mais une nouvelle série de listings sur l’agence chinoise 3C confirme que ce ne sera pas le cas. La série Galaxy S24 conservera les vitesses de charge de 25 W et 45 W de ses prédécesseurs, le Vanilla Gaalxy S24 (SM-S9210) atteignant 25 W, tout comme le Galaxy S23.







Listes de la série Samsung Galaxy S24 sur la base de données 3C

Les Galaxy S24+ (SM-S9260) et S24 Ultra (SM-S9280) conserveront les vitesses de 45 W de leurs prédécesseurs. Les nouvelles listes confirment que Samsung continuera à proposer ses téléphones phares sans chargeur dans la boîte. Il reste à voir si Samsung optera pour la technologie de batterie empilée sur ses S24+ et S24 Ultra, comme le disait la rumeur plus tôt cette année. Quoi qu’il en soit, le S24+ et le S24 Ultra devraient arriver avec des batteries de 5 000 mAh, tandis que le Vanilla S24 pourrait également voir une légère augmentation de la capacité de sa batterie.

Via