Samsung a présenté sa gamme Galaxy S21 plus tôt cette semaine – un Galaxy S21 vanille, un modèle plus qui fournit en grande partie les mêmes composants internes dans un boîtier plus grand et l’Ultra qui revendique fermement le trône du téléphone portable ultime. Nous avons déjà comparé les trois nouveaux téléphones, mais il est maintenant temps d’examiner les mises à niveau qu’ils apportent à la famille Galaxy S20 sortante.

Samsung Galaxy S21 5G contre Samsung Galaxy S20 5G

Qu’est ce qui a changé: Le téléphone vanilla apporte un tout nouveau design et un écran plat, qui peut être une mise à niveau ou une rétrogradation en fonction de votre position. Le nouveau chipset devrait apporter une amélioration substantielle des performances, mais l’écran a vu sa résolution tomber à 1080p. Le panneau a cependant un taux de rafraîchissement adaptatif, il devrait donc être beaucoup plus économe en énergie.

Avantages

Chipset plus rapide

Prix ​​de départ inférieur (850 € vs 999 €)

Option de stockage de 256 Go

Protection renforcée Gorilla Glass Victus

Écran plat

Nouveau design Les inconvénients

Affichage rétrogradé de QHD + à Full HD +

Légèrement plus large et plus lourd

Pas de slot microSD

Pas d’écouteurs ni de chargeur dans la boîte de vente au détail (dans la plupart des marchés)

Dos en plastique

COMPARAISON DÉTAILLÉE DES SPÉCIFICATIONS

Samsung Galaxy S21 + 5G contre Samsung Galaxy S20 + 5G

Qu’est ce qui a changé: Les changements entre le S20 + et le S21 + sont en grande partie les mêmes que ceux sur les téléphones vanilla – vous obtenez le nouveau look et la nouvelle palette de couleurs, l’écran plat et les éléments internes rafraîchis avec les caméras principales restant inchangées. Le S21 + laisse tomber le capteur ToF, mais nous doutons qu’il manquera beaucoup.

Avantages

Batterie plus grosse (4800 mAh contre 4500 mAh)

Chipset plus rapide

Option de stockage de 256 Go

Prix ​​de départ inférieur (1050 € vs 1099 €)

Protection renforcée Gorilla Glass Victus

Écran plat

Nouveau design

Prise en charge UWB Les inconvénients

Affichage rétrogradé de QHD + à Full HD +

Pas de caméra ToF

Légèrement plus large et plus lourd

Pas de slot microSD

Pas d’écouteurs ni de chargeur dans la boîte de vente au détail (dans la plupart des marchés)

COMPARAISON DÉTAILLÉE DES SPÉCIFICATIONS

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G contre Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Qu’est ce qui a changé: Le membre Ultra a certainement eu le plus de changements par rapport à son prédécesseur, même s’il a conservé l’écran incurvé QHD +. Il s’agit maintenant d’un panneau de fréquence de rafraîchissement adaptatif qui descend à 10 Hz lorsque vous voyez du contenu statique.

Pourtant, on peut soutenir que les plus grandes améliorations se trouvent à l’arrière, où le téléobjectif unique 5x du S20 Ultra est remplacé par des unités 3x et 10x, ce qui augmente considérablement la flexibilité. La caméra ultra-large a obtenu l’autofocus, tandis que le capteur principal est un nouveau design qui devrait encore améliorer les performances en basse lumière.

Avantages

Nouveau capteur 108MP

Caméra à zoom optique 10x

Deuxième téléobjectif 3x

Prix ​​de départ inférieur (1250 € vs 1349 €)

Protection renforcée Gorilla Glass Victus

Caméra ultra-large avec mise au point automatique

Enregistrement vidéo 4K à 60 ips avec toutes les caméras

Premier smartphone Galaxy S avec prise en charge du S Pen

Premier écran 1440p + 120Hz de Samsung (10-120Hz), 1500 nits

Chipset et RAM plus rapides

Nouveau design, plus d’options de couleurs Les inconvénients

Charge rapide rétrogradée de 45W à 25W

Légèrement plus lourd

Pas de slot microSD

Pas d’écouteurs ni de chargeur dans la boîte de vente au détail (dans la plupart des marchés)

COMPARAISON DÉTAILLÉE DES SPÉCIFICATIONS