Série Redmi Note 10 avec caméras arrière quadruples, Snapdragon SoC lancé en Inde: prix, spécifications et plus

La sous-marque Xiaomi Redmi a actualisé sa série Note avec trois nouveaux smartphones: le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max. Les nouveaux appareils succèdent à la série Redmi Note 9 lancée en Inde l’année dernière. Les smartphones de dernière génération portent quatre caméras à l’arrière et un processeur Snapdragon de Qualcomm, sous le capot. Tous les smartphones Redmi Note 10 exécutent MIUI 12 basé sur Android 11 et recevront plus tard l’itération MIUI 12.5.

Le prix normal du Redmi Note 10 en Inde commence à 11999 Rs pour le modèle de base 4 Go + 64 Go et l’option 6 Go + 128 Go coûte 13999 Rs. Il sera mis en vente le 16 mars dans les options de couleurs Frost White, Shadow Black et Aqua Green. Le Redmi Note 10 Pro est disponible en trois options de stockage et son prix commence à 15999 Rs pour le modèle de base 6 Go + 64 Go. Les options 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go ont un prix de Rs 16 999 et 18 999 respectivement. Sa vente en Inde débutera à partir du 17 mars. Les clients peuvent choisir entre ses couleurs Dark Night, Vintage Bronze et Glacial Blue. Le Redmi Note 10 Pro Max est également livré avec la même option de stockage que le Remdi Note 10 Pro. Son prix commence à Rs 18 999 pour le modèle de base 6 Go + 64 Go et monte à Rs 19 999 pour l’option 6 Go + 128 Go.

Le modèle haut de gamme de 8 Go de RAM et 128 Go porte une étiquette de prix de Rs 21 999. Sa vente en Inde débutera à partir du 18 mars et les clients pourront choisir entre la couleur Dark Night, Vintage Bronze et Glacial Blue. Les trois téléphones seront disponibles à l’achat via Amazon India et les canaux en ligne et hors ligne Mi.

Le Redmi Note 10 Pro Max arbore un écran Super AMOLED Full-HD + de 6,6 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de crête de 1200 nits. Sous le capot, il contient le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, associé au GPU Adreno 618 et jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage intégré est extensible jusqu’à 512 Go avec un emplacement microSD dédié. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi, et le téléphone recevra «bientôt» le MIUI 12.5 via une mise à jour OTA.

La configuration de la caméra arrière quadruple sur le Redmi Note 10 Pro Max comprend un capteur ISOCELL HM2 principal de 108 mégapixels de Samsung pour des images HDR détaillées. La configuration de l’appareil photo comprend également un appareil photo super macro de 5 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation. L’application appareil photo est livrée avec des modes préchargés tels que le mode nuit 2.0, le mode Magic Clone, le mode longue exposition et le mode vidéo pro.

Les autres caractéristiques comprennent deux haut-parleurs pour un son haute résolution, un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, un boîtier résistant aux éclaboussures, etc.

Le Redmi Note 10 Pro Max est livré avec une batterie de 5020 mAh qui est censée durer deux jours avec une utilisation standard. La boîte comprend un chargeur rapide de 33 W qui charge le téléphone à 59% en seulement 30 minutes.

D’autre part, le Redmi Note 10 Pro ressemble au Redmi Note 10 Pro Max et arbore un écran Full-HD + de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il contient le même processeur mobile associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le nouveau modèle Redmi Note 10 Pro comprend une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un appareil photo super macro de 5 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. . Pour les selfies, il est également livré avec un jeu de tir de 16 mégapixels. Les autres fonctionnalités du smartphone sont les mêmes que celles du Redmi Note 10 Pro Max. Il contient également une batterie de 5020 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Enfin, le Redmi Note 10 vanille arbore un écran Super AMOLED Full-HD de 6,43 pouces avec une luminosité maximale de 1100 nits et un taux d’échantillonnage tactile de 180. Il contient un SoC Qualcomm Snapdragon 678 octa-core associé au GPU Adreno 612, jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Semblable aux Redmi Note 10 Pro Max et Note 10 Pro, le modèle vanille est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Le téléphone recevra le logiciel MIUI 12.5 dans un proche avenir via une mise à jour OTA.

Le Redmi Note 10 ordinaire comporte également une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra frontale de 13 mégapixels à l’intérieur de la découpe perforée, pour les selfies et les appels vidéo. Semblable aux frères et sœurs Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 10 vanille est livré avec un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté avec prise en charge du geste à double pression pour activer Google Assistant. Il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W. Xiaomi affirme que le téléphone atteint une batterie à 100% en 74 minutes avec le chargeur 33W fourni. Tous les nouveaux smartphones de la série Redmi Note 10 sont équipés d’une prise audio 3,5 mm.