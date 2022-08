Série Pixel 7 : tout ce que nous savons sur les prochains téléphones de Google

La série Pixel 7 de Google est le prochain successeur de la gamme à succès Pixel 6 de la société. Google a taquiné le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro lors de son conférence annuelle des développeurs en mai, nous donnant une idée de ce à quoi s’attendre de la prochaine gamme phare de l’entreprise. Grâce aux annonces faites à E/S Googlenous savons que les deux appareils seront lancés à l’automne avec une nouvelle version du processeur Tensor de Google, Android 13 et une version plus raffinée de la conception générale du Pixel 6.

Cela dit, il y a encore un tas de choses que nous ne savons pas. Mais c’est là que la rumeur entre en jeu – pour nous aider à combler les pièces manquantes (au moins certaines d’entre elles) jusqu’à l’événement officiel à l’automne. Nous vous suggérons de mettre cette page en signet, car nous la mettrons à jour chaque fois que nous aurons une idée de rumeurs crédibles.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les prochains pixels : ce que vous devez savoir

10:10



Date de sortie : le Pixel 7 sera probablement lancé en octobre (non confirmé)

Les combinés phares de Google sont lancés en octobre depuis des années, depuis que le Pixel de première génération a été dévoilé au monde. (Eh bien, tous sauf le Pixel 5qui a été dévoilé fin septembre.) Sauf aggravation des problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres facteurs macroéconomiques, il est probablement prudent de parier que le Pixel 7 recevra un lancement officiel en octobre. Le bailleur Jon Prosser a tweeté que les Pixel 7 et 7 Pro seront effectivement lancés ce mois-là aux côtés du Montre Pixel.

Processeur : Pixel 7 configuré pour fonctionner sur une puce Tensor de deuxième génération (confirmé)

Le silicium interne de Google, connu sous le nom de puce Tensor, a fait ses débuts dans la série Pixel 6. Et Google continuera d’emballer ses téléphones avec ses propres puces avec la prochaine gamme Pixel 7. Il devrait recevoir un chipset Tensor de deuxième génération, a annoncé la société en mai. Cette annonce n’est pas surprenante : Google a entrepris la tâche coûteuse et complexe de développer un chipset en interne, alors pourquoi ne pas utiliser ce chipset dans ses téléphones ?

Certaines des améliorations de la puce sont évidentes dans le système de caméra du Pixel 6, qui possède de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les appareils Pixel précédents. Ceux-ci incluent Magic Eraser pour supprimer les objets indésirables sur les photos et Real Tone, qui dépeint les tons chair avec plus de précision. Bien que nous ne sachions pas encore grand-chose sur la puce Tensor de deuxième génération, nous pouvons probablement nous attendre à des améliorations similaires basées sur l’apprentissage automatique.

Stephen Shankland / Crumpe



Design : Pixel 7 change la barre et les découpes de l’appareil photo (confirmé)

Le Pixel 6 de l’année dernière a bouleversé le design auquel les cinq dernières générations de téléphones Pixel avaient par ailleurs conservé. Après cette refonte du design, Google apporte simplement des améliorations à son esthétique désormais emblématique. Vous souvenez-vous de la barre de caméra noire qui s’étend sur toute la largeur du châssis ? Cette année, la barre sera en aluminium recyclé et coulera dans les rails latéraux de l’appareil, rendant les découpes de la caméra plus visibles. (La série Pixel 6 avait une barre noire audacieuse qui s’arrêtait brusquement sur les bords).

Google



Design : Pixel 7 doté d’une caméra frontale perforée (confirmé)

Les images partagées par Google en mai montrent que le Pixel 7 aura une encoche de caméra en forme de pilule tandis que le Pixel 7 Pro comportera une découpe de perforation et une découpe de pilulier qui forment ensemble une sorte de point d’exclamation latéral, abritant trois caméras .

Caméras : le Pixel 7 Pro comportera trois caméras arrière, le Pixel 7 en aura deux (confirmé)

Les rendus de Google montrent que le Pixel 7 Pro aura également un système de caméra arrière triple, comme le 6 Pro, tandis que le Pixel 7 de base semble avoir deux caméras arrière, comme le Pixel 6 standard. En ce qui concerne les caméras, nous ne le faisons pas. ont la confirmation de bien plus au-delà de cela, mais les images semblent montrer que Google s’en tiendra aux configurations standard large, ultra large et téléobjectif pour le Pixel 7 Pro.