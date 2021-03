OnePlus a un grand événement prévu pour demain, le 23 mars. Il dévoilera la série OnePlus 9, les premiers produits de son nouveau partenariat avec le fabricant d’appareils photo moyen format Hasselblad. La société dévoilera également sa première smartwatch.

Voici un résumé de toutes les informations officielles qui ont été publiées avant l’événement (il y en avait beaucoup). Nous utiliserons des rumeurs et des fuites pour le compléter là où il y a encore des lacunes.

Trois téléphones

La série OnePlus 9 aura au moins trois membres – vanilla, Pro et une version R abordable. Et nous les verrons tous les trois lors de l’événement de demain. Nous nous concentrerons ici sur les OnePlus 9 et 9 Pro, car ils ont été les stars de la campagne teaser de la société (et de nombreuses fuites).

Nous reviendrons toujours sur le OnePlus 9R pour couvrir ce que nous en savons.

Hasselblad entre dans le segment des smartphones

OnePlus et Hasselblad ont signé un partenariat de trois ans et engagé 150 millions de dollars en fonds de R&D pour développer de meilleurs systèmes de caméras mobiles. Nous savons que la série OnePlus 9 comportera un système d’étalonnage des couleurs naturelles développé par le légendaire fabricant d’appareils photo. Le mode Pro sur les téléphones comportera un traitement d’image développé par Hasselblad et pourra produire des images RAW 12 bits.



















Exemples d’appareils photo officiels de la série OnePlus 9

Quant au matériel, cela vient de Sony. Les deux téléphones OnePlus 9 utiliseront un capteur d’image Sony IMX789 de 48 MP pour l’appareil photo principal avec Digital Overlap HDR et autofocus omnidirectionnel plein pixel. Il pourra enregistrer des vidéos 4K à 120 fps. L’appareil photo ultra large reçoit le module IMX766 50MP, qui se trouve derrière les objectifs larges et ultra larges de l’Oppo Find X3 Pro.















Plus d’échantillons d’appareils photo de la série OnePlus 9

OnePlus a choisi de sauter l’objectif périscope pour cette génération (peut-être, c’est quelque chose que nous verrons avec l’inévitable T-phone). D’après ce que nous avons entendu, le Pro aura un téléobjectif standard avec un grossissement de 3x. Voici quelques photos officielles des trois caméras:









Exemples d’appareils photo OnePlus 9 Pro: ultra large • large • téléobjectif

Si nous lisons correctement les tweets, le OnePlus 9 vanille sautera le zoom au profit d’une caméra microscope:







La lentille de microscope pour le OnePlus 9 vanille est fortement suggérée

Écran LTPO avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz

OnePlus deviendra l’un des premiers à adopter les panneaux LTPO et l’écran AMOLED du OnePlus 9 Pro pourra ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. Ce sera un panneau incurvé 1440p + avec prise en charge des couleurs 10 bits, qui a déjà reçu une excellente note A + de DisplayMate.

Le panneau aura également une latence tactile très faible, grâce à un taux d’échantillonnage tactile élevé. Des informations non officielles indiquent un écran incurvé de 6,78 pouces avec une résolution de 1440p +. Le Always On Display économisera de l’énergie en réduisant à 1 Hz.

En ce qui concerne le OnePlus 9, il n’y a pas encore d’informations officielles, mais nous nous attendons à voir un panneau de 6,55 pouces 1080p + avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (probablement non adaptatif).

Chargement rapide filaire et sans fil amélioré

Le OnePlus 9 Pro prend en charge une charge filaire de 65 W, qui peut remplir la batterie de zéro à 100% en seulement 29 minutes. L’entreprise lancera également un nouveau chargeur sans fil de 50 W capable d’accomplir la même tâche en 43 minutes.







Batteries de 4 500 mAh • Le OnePlus 9 Pro prend en charge la charge sans fil de 50 W

Le OnePlus 9 est beaucoup plus sobre et ne prend en charge que la charge sans fil à 15W. Pourtant, ce serait le premier non-Pro à proposer la recharge sans fil, donc c’est toujours une amélioration.

Les deux téléphones doivent être alimentés par des batteries de 4500 mAh et doivent inclure le chargeur filaire de 65 W dans leur emballage de vente au détail.

Snapdragon 888 exécutant OxygenOS (principalement)

Les deux téléphones premium OnePlus 9 seront alimentés par le chipset Snapdragon 888 associé à la RAM LPDDR5. Le modèle Pro comportera la nouvelle technologie OnePlus Cool Play, qui promet de maintenir le 888 à quelques degrés de moins que le chipset à l’intérieur d’un Galaxy S21 Ultra.

Chaque téléphone qui joue dur produira de la chaleur. Le vrai test est de savoir comment il y fait face. C’est OnePlus Cool Play en action. pic.twitter.com/n3ZYeNQCLx – Pete Lau (@PeteLau) 21 mars 2021

Il y aura un remaniement logiciel en Chine – les téléphones adopteront le ColorOS d’Oppo (en remplacement d’HydrogenOS). Cela n’affectera pas les unités globales, qui continueront à exécuter OxygenOS (à partir d’Android 11).

Nouveaux coloris

Deux couleurs – Winter Mist (violet) et Morning Mist (argent) – ont été montrées officiellement. Ils sont respectivement pour le OnePlus 9 et le 9 Pro vanille.



OnePlus 9 dans Winter Mist et OnePlus 9 Pro dans Morning Mist

Plus tôt dans la journée, le PDG Pete Lau a détaillé l’histoire de Pine Green:









OnePlus 9 Pro en vert pin • OnePlus 9 Pro dans Morning Mist

Les fuites ajoutent quelques couleurs supplémentaires à la palette – noir pour le OnePlus 9 et Pro, plus bleu pour le modèle vanille.













OnePlus 9 • OnePlus 9 Pro

2 ans de garantie

La société a promis 2 ans de garantie pour le OnePlus 9. Cela n’aura probablement pas d’impact sur des régions comme l’UE, qui l’exige déjà pour les nouveaux produits, mais c’est toujours une excellente nouvelle pour des millions d’utilisateurs.





La série OnePlus 9 bénéficiera de 2 ans de garantie

OnePlus 9R, un pour les joueurs

Il y avait beaucoup de rumeurs sur un OnePlus 9 lite. Un tel téléphone porte le nom de OnePlus 9R et il sera dévoilé le 23 aux côtés des deux autres.







Le OnePlus 9R 5G sera le premier téléphone de jeu de la société

C’est un appareil de «niveau premium» axé sur les jeux mobiles. À cette fin, la société taquine des boutons d’épaule supplémentaires pour le téléphone. Et le hashtag révèle qu’il s’agira d’un téléphone connecté à la 5G, mais on ne sait pas comment il sera positionné par rapport à la série Nord.

Nous avons entendu dire que le OnePlus 9E sera alimenté par le Snapdragon 690, cependant, nous ne savons pas si le 9E est le même téléphone que le 9R.

OnePlus Watch suit le groupe

La société dévoilera sa première montre intelligente, appelée de manière prévisible OnePlus Watch. Il aura un corps circulaire et ne fonctionnera pas avec le système d’exploitation Wear de Google. Au lieu de cela, il comportera un logiciel propriétaire, peut-être une version améliorée du logiciel OnePlus Band.







Une image officiellement reconnue de la OnePlus Watch • Image non officielle

Selon les rumeurs, la montre mesurera 46 mm de diamètre et sera disponible en versions standard et LTE. Avec 4 Go de stockage embarqué, nous nous attendons à une certaine capacité de lecture de musique. La montre devrait être équipée d’un capteur d’oxygène dans le sang SpO2 en plus du capteur de fréquence cardiaque standard. Avec sa propre version de Warp Charge, la montre recevra une semaine de jus en seulement 20 minutes.

Les dernières rumeurs évaluent le coût de la OnePlus Watch à environ 150 € en Europe. Il sera disponible en deux coloris, argent et noir (et notez le bracelet en silicone).

Il y a quelque temps, une édition Cyberpunk 2077 de la montre a fui, mais nous n’en avons pas entendu parler depuis (et le jeu n’a pas eu le lancement le plus fluide, il est donc possible que cela ait été abandonné).