Série Netflix mettant en vedette l’ancienne mule de la cocaïne Michaella McCollum qualifiée de “absolument dégoûtante” par un trafiquant de drogue

Une série NETFLIX mettant en vedette l’ancienne mule de la cocaïne Michaella McCollum a été qualifiée d ‘”absolument dégoûtante” par une femme travaillant en première ligne de la toxicomanie.

Tracy Bell a déclaré que ses combats contre le fléau de la dépendance incluent avoir aidé l’ex-petit ami de l’ancien prisonnier, Dwayne Mullan.

Michaella McCollum Connolly et Melissa Reid, surnommées les deux du Pérou, après avoir été détenues à l’aéroport de Lima, au Pérou Crédit : document

L’ex-mule de la drogue Michaella célèbre la sortie majeure de Netflix Crédit : COLLECTE DES MÉDIAS SOCIAUX

Tracy Bell a qualifié la série Netflix mettant en vedette l’ancienne mule de la drogue Michaella de “dégoûtante”

Elle nous a dit que l’idée que Michaella gagne de l’argent grâce à sa tentative d’aventure de contrebande est “tout simplement honteuse”.

Michaella, de Co Tyrone, a fait la une des journaux il y a neuf ans lorsqu’elle et sa copine écossaise Melissa Reid ont été arrêtées à bord d’un vol à l’aéroport international Jorge Chávez du Pérou.

Surnommés les Peru Two, les deux hommes avaient 1,6 million d’euros de cocaïne cachés dans leurs bagages.

L’ex-danseur McCollum, de Dungannon, a été cogné pendant six ans dans l’enfer de la prison d’Ancon 2. Pourtant, elle et son copain ont été libérés sur parole après un peu plus de deux ans et autorisés à rentrer chez eux.

Le week-end, Michaella, 29 ans, maman de deux enfants, s’est réjouie pour célébrer l’obtention de l’accord Netflix.

Elle a posé devant un gâteau portant le logo de Netflix et a déclaré : « Putain de gâteau de fête ! Week-end mondial Netflix.

Sa série documentaire High: Confessions of an Ibiza Drug Mule, diffusée sur la BBC l’année dernière, venait de sortir dans le monde entier.

L’histoire s’est classée parmi les dix premières dans neuf pays.

Le décès, il y a plus de 20 ans, du frère de Tracy Bell, Gary, âgé de 31 ans, a été le premier décès lié à l’héroïne enregistré en Irlande du Nord.

Elle a déclaré: “Je ne vois tout simplement pas en quoi il est juste de glamouriser tout cela.

“Vous pouvez être une mule de la drogue, vendre votre histoire et être à la télévision et faire des profits et avoir un style de vie agréable.

“C’est une chose terrible pour beaucoup de familles qui ont enterré des êtres chers. Cela ne peut tout simplement pas être trop agréable pour eux lorsqu’ils sont assis sur la tombe d’un adolescent.

“ELLE N’ÉTAIT PAS EN BONNE COMPAGNIE”

La femme d’Antrim, qui se bat pour aider les toxicomanes depuis plus de deux décennies, a déclaré qu’elle connaissait un ancien trafiquant de drogue qui prétendait avoir fait la fête avec Michaella des années avant son arrestation.

Elle a dit que Kenny Smyth, qui s’est suicidé en 2017, avait parlé en ligne de connaître Michaella après que son histoire ait fait la une des journaux.

En 2013, Michaella avait accepté de faire le trafic de drogue contre un paiement d’escrocs à Ibiza, en Espagne.

Tracy a déclaré: “Elle n’a pas été en bonne compagnie pendant longtemps.”

‘GLAMORISER EST ABSOLUMENT DÉGOUTANT’

Le conseiller en toxicomanie a raconté avoir travaillé avec l’homme de Co Tyrone, Dwayne Mullan, qui, en 2019, a figuré dans un documentaire de la BBC sur la dépendance à l’héroïne.

Mullan, qui sortait avec Michaella avant qu’elle ne quitte l’Irlande du Nord, avait déjà été emprisonnée pendant dix mois après que les flics aient trouvé 15 enveloppes d’héroïne cachées dans sa bouche.

Tracy a déclaré: “Michaella a été entourée de drogues et tout a fonctionné pour elle. Je trouve tout cela très difficile pour les gens qui savent de quoi il s’agit vraiment. Glamouriser tout cela est absolument dégoûtant. Totalement dégoûtant!”

Pourtant, certains des 84 000 abonnés de Michaella sur les réseaux sociaux voient les choses différemment, l’un d’entre eux affirmant que son documentaire était un “message super important”.

“J’AI ADORE TON HISTOIRE”

Ils ont dit : « Tu es une femme forte qui surmonte tous ces défis et fait face aux conséquences de tes erreurs ! Profitez d’une belle vie maintenant.

Un autre a écrit : « Seul Dieu peut te juger ! J’ai adoré votre histoire !

Un autre a dit : « Transformer l’adversité en avantage = respect. Mon enfant a regardé votre série Netflix avec moi et cela a ouvert une conversation difficile mais nécessaire.

“Merci pour l’opportunité qui m’a été donnée d’apprendre de mes erreurs quand j’étais jeune.”

LES PLUS GROS REGRETS

Michaella a dit que l’un de ses plus grands regrets était de renifler des lignes de coke et de kétamine sur une table McDonald’s au petit-déjeuner avant son voyage de trafic de drogue malheureux.

Elle a dit qu’elle était défoncée lorsqu’elle a accepté d’être passeuse, mais pensait qu’elle n’avait qu’à faire un voyage d’Ibiza à Barcelone.

Au lieu d’un court saut à Barcelone, Michaella s’est retrouvée sur un vol long-courrier vers l’Amérique du Sud, où elle a été arrêtée à l’aéroport international Jorge Chávez de Callao au Pérou.

Michaella a écrit un livre sur son séjour en prison, intitulé Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour. Il n’est pas clair si elle gagnera plus d’argent avec le documentaire Netflix car il a été réalisé pour la BBC.

Le doco Netflix n’est pas disponible en Irlande.