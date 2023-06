Série NASCAR Xfinity : Faits saillants du DoorDash 250 | NASCAR sur FOX

Détails de la vidéo

Le DoorDash 250 était une course très propre. La course s’est terminée avec seulement deux avertissements et quelques tête-à-queue mais pas d’épaves majeures. Kyle Larson est sorti flamboyant et a remporté les étapes 1 et 2. Larson a pu mener la majeure partie de la course, mais à mesure que la course diminuait, Aric Almirola a pu voler la première place. Eric et Kyle se sont battus avec Larson faisant de son mieux pour reprendre la tête, mais dans ses efforts pour reprendre la tête, il a pris un large virage avec huit tours à faire et est tombé à la troisième place avec AJ Allmendinger prenant la deuxième place. Aric Almirola a réussi à retenir Allmendinger et Larson pour remporter la grande victoire bouleversée au DoorDash 250 à Sonoma Raceway.



IL Y A 1 HEURE・Série NASCAR Xfinity・9:57