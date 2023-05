Série NASCAR Xfinity : Alsco Uniforms 300 à Charlotte Faits saillants | NASCAR sur FOX

Détails de la vidéo

Après plusieurs retards de pluie, les pilotes de la série Xfinity ont finalement eu la chance de prendre la piste. Ty Gibbs a réussi un balayage parfait en remportant les étapes 1 et 2 pour la deuxième fois de sa carrière. La voiture de Sam Mayer a subi des dommages assez importants lorsqu’il a fait naufrage avec 73 tours à faire, mais il a pu terminer la course. Dans la dernière étape, Justin Allgaier a pu survivre à John Hunter Nemechek et remporter l’Alsco Uniforms 300 et remporter sa première victoire de la saison.



