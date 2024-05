Série n°1 « One Piece » pour le second semestre 2023

De gauche à droite : Emily Rudd dans le rôle de Nami, Iñaki Godoy dans le rôle de Monkey D. Luffy et Mackenyu Arata dans le rôle de Roronoa Zoro dans « One Piece »

Casey Crafford/Netflix

Netflix a publié un autre énorme lot de données sur le temps passé par les utilisateurs avec le service, et le haut de sa liste de séries démontre l’ampleur de sa portée mondiale.

La série n°1 pour le second semestre 2023, telle que mesurée par la métrique de visionnage de Netflix (nombre total d’heures de visionnage divisé par la durée de diffusion), était Une pièce, une coproduction américano-japonaise basée sur la série manga et anime toujours populaire. Il a recueilli 71,6 millions de vues après sa première le 31 août. Quatre des cinq prochaines émissions – mini-série allemande Cher enfantle troisième volet de Lupin de France et de spectacles britanniques Qui est Erin Carter? et Éducation sexuelle saison quatre – originaire de l’extérieur des États-Unis, et la sixième, Le sorceleurest basé sur les romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski et sur des films européens.

Une pièce’Les 71,6 millions de vues équivalent à 541,9 millions d’heures de visionnage dans le monde au cours des quatre mois allant de sa date de première à la fin de 2023. Aux États-Unis, la série n’a été diffusée que quatre semaines dans le top 10 du streaming de Nielsen, totalisant un peu plus. plus de 64 millions d’heures de visionnage sur cette période. Cela ne représente qu’environ 16 % de ce que Netflix a déclaré être le total mondial de la série (407,9 millions d’heures) au cours de ces mêmes quatre semaines.

Drama coréen Roi la Terre et séries limitées suédoises Une famille presque normale s’est également classée parmi les 20 émissions les plus vues, et la première a également enregistré le plus grand nombre d’heures de visionnage de toutes les émissions au cours du second semestre de l’année dernière avec 630,2 millions (sa durée de 19 heures était considérablement plus longue que la plupart des émissions Netflix).

Le classement des séries de Netflix répertorie chaque saison d’une émission séparément, donc aucune saison de Costumes – qui a dominé le classement du streaming aux États-Unis l’été et l’automne derniers – se classe au-dessus du 21e rang sur la liste mondiale (c’est le premier, avec 26,9 millions de vues). Cependant, dans l’ensemble, la série complète – la dernière saison est disponible dans certains pays, mais pas aux États-Unis – a été visionnée 144,2 millions de fois et a totalisé 1,59 milliard d’heures de visionnage. Ce dernier chiffre représente près de 2 % de l’ensemble des visionnages (90 milliards d’heures) sur Netflix de juillet à décembre 2023, pour une seule série.

Le thriller de Sam Esmail Laisse le monde derrière était le film le plus regardé – et le titre n°1 sur Netflix, point final – pour la seconde moitié de 2023, malgré sa première le 8 décembre. Le film, qui met en vedette Julia Roberts, Mahershala Ali et Ethan Hawke, a accumulé 121 millions de vues. au cours de ses 24 premiers jours et se classe actuellement au cinquième rang des 10 meilleurs films en langue anglaise de tous les temps sur Netflix, tel que mesuré par les vues au cours de leurs 13 premières semaines de sortie.

Le vidage de données comprend près de 16 000 titres – 6 599 séries et 9 395 films – qui étaient sur Netflix du 1er juillet au 1er décembre. 31, 2023. Comme pour la première sortie Big Data du streamer en décembre, elle comprend de nombreux titres que personne n’a pratiquement regardés. Environ 5 200 titres ont été visionnés entre 50 000 et 149 999 (Netflix arrondit à 100 000 près) au cours de la période de six mois, et environ la moitié d’entre eux ont également eu moins de 150 000 heures de visionnage total.