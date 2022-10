Série mondiale: les Phillies étourdissent les Astros en extras, mènent 1-0

JT Realmuto et les Phillies de Philadelphie n’ont pas été déconcertés en jouant par derrière lors de leur premier match des World Series.

Il est temps de découvrir comment ils font avec une laisse.

Realmuto a réussi un circuit en 10e manche et les Phillies, sauvés par la prise glissante du voltigeur droit Nick Castellanos, se sont ralliés aux Astros de Houston 6-5 vendredi soir. Mené 5-0 tôt contre l’as des Astros Justin Verlander, Philadelphie est devenue la première équipe en 20 ans à surmonter un déficit de cinq points pour remporter un match des World Series.

Zack Wheeler peut mettre les Phillies devant 2-0 dans la série avec une victoire samedi soir contre Framber Valdez de Houston.

Wheeler avait une fiche de 12-7 avec une MPM de 2,82 pour les Phillies cette année, manquant du temps entre le 20 août et le 21 septembre en raison d’une tendinite à l’avant-bras droit. Il a battu San Diego avec sept manches de blanchissage dans le match 1 de la série de championnats de la NL et n’a pas obtenu de décision dans le match 5 contre les Padres tout en abandonnant deux points en six manches. Il a pris un retour à l’intérieur de son genou gauche pendant ce match.

Valdez tentera de secouer les souvenirs moche de la Série mondiale de l’an dernier, quand il était 0-1 avec une MPM de 19,29 contre Atlanta, permettant quatre circuits en 4 2/3 manches.

“L’année dernière, mes émotions ont pris le dessus sur moi pendant les World Series”, a déclaré Valdez par l’intermédiaire d’un interprète vendredi.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre sur les World Series samedi:

HORAIRE DU SAMEDI (Toutes les heures ET)

Match 2 : Philadelphie à Houston, 20h03, FOX

ASTRONOMIQUE

Kyle Tucker de Houston a pris un bon départ cette Série mondiale un an après avoir été sans RBI lors d’une défaite en six matchs contre Atlanta.

Il a fait sauter les fans vendredi avec un premier circuit en deuxième manche, puis a réussi un entraînement de trois points en troisième.

Tucker a frappé .257 avec 30 circuits, 107 points produits et un .808 OPS en saison régulière.

« Kyle, il a été fantastique pour nous toute l’année. Devrait probablement gagner un Silver Slugger. L’un des meilleurs frappeurs du baseball. Je ne pense donc pas que quiconque soit surpris dans notre vestiaire », a déclaré Verlander.

« DÉCEVANT ET DÉCONTRACTABLE »

Il n’y a pas de joueurs noirs nés aux États-Unis dans les World Series de cette année – une première pour le sport depuis 1950 – et le chef du syndicat des joueurs, Tony Clark, blâme des années d’inattention de la Major League Baseball.

“Il est vraiment regrettable qu’un jeune joueur noir puisse regarder ces matchs ce soir ne verra pas quelqu’un qui lui ressemble et, par conséquent, peut décider de ne pas continuer à jouer à notre grand jeu et passer à autre chose”, a déclaré Clark, un ancien joueur des ligues majeures noires. “C’est décevant et décourageant.”

Dusty Baker de Houston est l’un des deux seuls managers noirs et le vice-président exécutif des White Sox de Chicago, Kenny Williams, est le seul leader noir des opérations de baseball pour une équipe de ligue majeure.

OH NON AVEZ-VOUS VU ?

Le chanteur nominé aux Grammy Awards Eric Burton a perdu la trace des paroles pendant “The Star-Spangled Banner” avant l’ouverture de vendredi soir.

Alors que les joueurs et le personnel étaient alignés sur le terrain pour la traditionnelle cérémonie d’avant-match et qu’un drapeau américain géant était déployé sur le terrain extérieur, le chef du groupe des Black Pumas a dérapé sur la deuxième ligne.

Il a chanté deux fois: “Ce que nous avons si fièrement salué lors du dernier streaming du crépuscule” – et il l’a mal chanté les deux fois. La ligne se termine en fait par “brillant”.

REGARDEZ QUI EST DE RETOUR

Gary Pettis est revenu en tant qu’entraîneur de troisième base pour les Astros de Houston lors du premier match après avoir raté toute la série de championnats AL en raison d’une maladie.

Baker a déclaré avant le match de vendredi soir que Pettis allait très bien et avait été autorisé par le médecin de l’équipe à retourner sur le terrain. Les Astros n’ont pas précisé la nature de la maladie qui a empêché Pettis d’entrer dans l’ALCS.

Pettis a reçu un diagnostic de myélome multiple en septembre 2020 et a été absent de l’équipe jusqu’en juillet 2021 alors qu’il suivait un traitement pour le cancer du sang.

