Série mondiale: Justin Verlander et Astros battent les Phillies dans le match 5

Avec moins de profondeur de lancer que les Astros, les Phillies se sont tournés vers Noah Syndergaard comme partant pour le match 5. Syndergaard, un ancien vedette des Mets qui revenait également de la chirurgie de Tommy John cette saison, avait lancé l’enclos des releveurs à quelques reprises dans le tronçon. . Mais le départ de Syndergaard jeudi a permis aux Phillies de gagner plus de temps pour Wheeler, qui est revenu fin septembre d’une inflammation du coude droit.

Devant être le premier de nombreux lanceurs dans un match d’enclos des releveurs, Syndergaard a craché une course en seulement quatre lancers après que le deuxième but des Astros, Jose Altuve, ait doublé et que Peña l’ait ramené à la maison. Ne possédant plus la balle rapide des années 90 qu’il avait avant sa blessure au coude, Syndergaard a neutralisé les Astros pendant deux manches supplémentaires avant de leur donner la tête.

Lorsque Syndergaard a accroché une balle courbe à Peña pour commencer la quatrième manche, Peña en a profité, frappant la balle à 350 pieds et juste au-dessus du mur du champ gauche pour une explosion en solo. C’était son quatrième circuit en séries éliminatoires.

Avec une avance de 2-1, Baker a montré qu’il y avait bien une limite pour Verlander. Après que Verlander ait permis à Harper d’atteindre la base pour la troisième fois en cinquième manche, il s’en est sorti indemne et les Phillies n’ont de nouveau pas réussi à convertir une occasion de marquer.

Ainsi, avec Verlander à 94 lancers, Baker a confié le jeu à l’enclos des releveurs des Astros. Abreu, qui faisait partie du sans coup sûr combiné des Astros dans le match 4, a livré une manche et un tiers de puissance, creusant au cœur de l’ordre des Phillies avec des balles rapides de 98 milles à l’heure et des curseurs méchants.

Les Phillies ont donné vie à Citizens Bank Park et drame dans le jeu lorsque le releveur des Astros Rafael Montero a marché deux frappeurs en huitième manche et a craché un simple à Segura. C’était le premier coup sûr des Phillies avec un coureur en position de marquer depuis le premier match, cassant un dérapage de 0 pour 20 dans ces situations.

Baker a fait appel à son plus proche, Ryan Pressly, pour nettoyer le gâchis et tenter un arrêt à cinq retraits. Il a frappé Marsh et a ensuite demandé à Schwarber de frapper une balle sur la première ligne de base. C’est à ce moment-là que Mancini – généralement plus connu pour ses frappes, qui ont été difficiles en séries éliminatoires – a lancé un coup de poignard sur le ballon et a tendu la main vers le sac avec ses pieds.

Et après que Pressley ait tiré une neuvième manche sans but, avec l’aide de McCormick, les Astros ont célébré et emballé. Vendredi, ils prévoyaient de rentrer chez eux, où un titre qui pourrait redéfinir cette époque était à portée de main.