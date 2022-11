Série mondiale: Javier et Astros lancent le 2e WS sans coup sûr de tous les temps

CRÊME PHILADELPHIA –

Martelés la nuit précédente, Cristian Javier et les Astros de Houston avaient désespérément besoin de comprendre comment garder Bryce Harper et les Phillies dans le stade.

Que diriez-vous d’un no-hitter, cela suffirait-il?

L’enclos des releveurs de Javier et Houston s’est combiné sur le deuxième sans coup sûr de l’histoire des World Series, faisant taire une formation en plein essor et des fans bruyants alors que les Astros ont blanchi les Phillies 5-0 mercredi soir pour égaliser le match à deux matchs chacun.

Le seul précédent sans coup sûr de la Série mondiale était un match parfait de Don Larsen des Yankees de New York contre les Dodgers de Brooklyn en 1956.

Javier et trois releveurs n’étaient pas parfaits, mais ils étaient proches. De plus, ils l’avaient déjà fait auparavant: Javier, le partant d’un sans coup sûr combiné contre les Yankees de New York en juin, a été retiré avec un sans coup sûr en cours après 97 lancers cette fois.

Bryan Abreu, Rafael Montero et Ryan Pressly ont chacun suivi avec une manche sans coup sûr, assurant que le championnat de cette année sera décidé ce week-end au Minute Maid Park.

Le quatuor de lanceurs a posé avec le receveur Christian Vázquez près de la pirogue visiteuse quelques instants après le match, chacun mettant la main sur le ballon pour une photo. C’est une image que personne n’aurait pu imaginer 24 heures plus tôt, lorsque Philadelphie a battu un record de la série avec cinq circuits dans un match 7-0 dans le match 3.

“C’est fou, mec”, a déclaré Vázquez. “C’était spécial.”

Javier a déclaré que ses parents avaient prédit mardi soir qu’il allait lancer un sans coup sûr.

“Je suis juste sorti en m’accrochant à Dieu, en essayant d’être positif, en essayant d’attaquer la zone de frappe”, a-t-il déclaré via un traducteur. “Grâce à Dieu, j’ai pu accomplir cela.”

Le match 5 aura lieu jeudi soir à Philadelphie. L’as des Astros, Justin Verlander, poursuivra à nouveau cette première victoire insaisissable des World Series lorsqu’il affrontera Noah Syndergaard.

Ils ne peuvent qu’espérer lancer aussi bien que Javier.

Au moment où le droitier de 25 ans de la République dominicaine est sorti, le seul frappeur du côté de Philadelphie qui s’est présenté sur le tableau de bord était le rocker Bruce Springsteen, photographié entouré de fans des Phillies.

Et quelques manches plus tard, alors que les fans commençaient à quitter Citizens Bank Park, il y avait en fait des huées pour la star des séries éliminatoires Harper et les Phillies. La première dame Jill Biden, une fan notoire des Phillies, faisait partie de la foule de 45 693 personnes qui n’avaient pas grand-chose à dire.

“Pour moi? Je veux dire, une défaite est une défaite », a déclaré le gérant des Phillies, Rob Thomson. “C’est comme ça que je vois les choses.”

Alex Bregman a livré le coup sûr dont Houston avait désespérément besoin, un doublé de deux points dans une cinquième manche de cinq points, et c’était suffisant pour les Astros.

Complètement en charge, Javier a frappé neuf, a marché deux et n’a pratiquement pas permis de contact fort. Il a apprivoisé un club qui avait été 6-0 à domicile cette séries éliminatoires tout en frappant 17 circuits.

Les adversaires n’ont frappé que .170 contre Javier pendant la saison régulière, la note la plus basse du baseball parmi les lanceurs avec au moins 130 manches.

Très immobile sur le monticule, Javier s’est taillé son propre coin tranquille au milieu de la tempête des Phillies. Reculant sur l’herbe, redressant son chapeau, frottant le ballon, prenant de grandes respirations, il avança à son rythme.

L’année prochaine, Javier ne pourra pas travailler tout à fait de cette façon. La Major League Baseball institue une horloge de lancement – ​​15 secondes à lancer avec les bases vides, 20 avec quelqu’un sur la base – et Javier a souvent dépassé ces limites ce soir-là, attirant les huées d’une foule avide d’action.

En tout cas, ça a marché au début.

Lorsque Javier a tenu les Phillies sans but pendant les trois premières manches, ce n’était pas un mince exploit. Aucun lanceur visiteur n’avait fait cela pendant les séries éliminatoires dans ce stade rebondissant.

Lors du dernier départ de Javier, il a blanchi les Yankees sur un coup sûr en 5 1/3 manches dans le Bronx lors de la AL Championship Series.

Cette performance de Javier est survenue un an après l’élimination d’Ian Anderson d’Atlanta après avoir lancé cinq manches sans coup sûr contre Houston.

Les Phillies se sont approchés le plus près d’un coup sûr en troisième manche, lorsque Kyle Schwarber a commis une faute dure devant la première base. Sur les balles justes, rien.

“C’est cool”, a déclaré Schwarber, sarcastique. “Nous serons dans les livres d’histoire, je suppose.”

Philadelphie n’a pas été touché par cinq lanceurs des Mets de New York en avril, l’une des nombreuses défaites écrasantes qui ont conduit au licenciement du manager Joe Girardi deux mois plus tard.

“Nous sommes revenus le lendemain et avons gagné”, a déclaré Thomson, alors entraîneur du banc. “Alors ces gars-là, ils ont la mémoire courte.”

C’était peut-être le passage de l’équipe aux hauts oranges, ou le chanceux directeur du déjeuner que Dusty Baker avait dans un spot de hoagie de Philadelphie, mais les Astros avaient certainement l’air différents de la nuit précédente, lorsqu’ils ont été exclus sur un faible cinq simples.

Blanked pendant 16 manches, Bregman et les Astros ont montré leur pedigree en séries éliminatoires tout en s’échappant contre Aaron Nola en cinquième, mettant en place une clinique de frappe en n’essayant pas d’en faire trop au marbre.

Les célibataires de Chas McCormick, Altuve et Jeremy Peña ont chargé les bases et terminé Nola. Le lanceur de relève José Alvarado a frappé Yordan Alvarez avec son premier lancer, forçant une course, puis Bregman a aligné un réchauffeur de 100 mph dans l’autre sens pour un double de deux points.

Kyle Tucker a suivi avec une mouche sacrificielle et Yuli Gurriel a ajouté un simple RBI, et juste comme ça, pour le quatrième match consécutif, une équipe détenait une avance de 5-0.

Les coups de Houston ont également résonné très loin.

Chants de “Allons-y, Astros !” a éclaté lorsque les faits saillants et le score ont été montrés au Toyota Center alors que les Houston Rockets accueillaient les Los Angeles Clippers dans un match de la NBA.

Et les Astros devraient applaudir au NRG Stadium de Houston jeudi soir lorsque les Texans affronteront les Eagles de Philadelphie, la seule équipe invaincue de la NFL, dans un match qui se jouera en même temps que le match 5.

C’était calme à Philly, cependant, car les fans qui voulaient voir une victoire étaient réduits à simplement espérer un coup sûr.

SUIVANT

Astros: Verlander a une fiche de 0-6 avec une MPM de 6,07 en huit départs en Série mondiale après avoir échoué à détenir une avance de cinq points lors du premier match. Verlander est susceptible de remporter son troisième Cy Young Award plus tard ce mois-ci, mais ses difficultés dans la Fall Classic laissent perplexe. Là encore, les membres du Temple de la renommée Greg Maddux et Tom Seaver ont perdu des records dans la Classique d’automne malgré de bons lancers, et Don Sutton a été durement touché. Et les autres membres de Cooperstown, Tom Glavine, Randy Johnson et Mike Mussina, avaient des notes inférieures à 0,500 en séries éliminatoires.

Phillies: RHP Noah Syndergaard devait commencer le match 3 avant qu’il ne soit éliminé lundi soir. Il a lancé trois fois cette post-saison – dont un départ en trois manches contre Atlanta – et a accordé un point en cinq manches. Son dernier départ à part entière a eu lieu le 1er octobre.