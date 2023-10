Ancien président George W. Bush lancera le premier lancer de cérémonie du premier match des World Series vendredi soir alors que son ancienne équipe affrontera les Diamondbacks de l’Arizona dans l’espoir de remporter le premier titre de la franchise.

L’ancien président républicain n’est pas étranger au monticule du lanceur, ayant lancé le lancer de cérémonie à trois autres reprises. Épreuves mondiales.

Cependant, le match de vendredi sera la première fois qu’il le fera avant un match d’ouverture, et ce sera à domicile devant une équipe qu’il possédait.

En 1989, Bush a conduit un groupe d’investisseurs à acheter les Rangers du Texas et a été associé directeur général avant d’être finalement remplacé par l’homme d’affaires et homme politique américain J. Thomas Schieffer en 1994.

Le groupe a ensuite vendu l’équipe en 1998 à Thomas Hicks, qui a vendu les Rangers au groupe de propriété actuel dirigé par Ray Davis en 2010.

Sur les quatre occasions, le discours le plus significatif de Bush a eu lieu avant le troisième match des World Series 2001 à Stade Yankee entre New York et l’Arizona. Plus d’un mois après que le pays ait été dévasté par les attentats terroristes du 11 septembre, la Major League Baseball avait pris la décision de reprendre la saison.

Bush, portant un gilet pare-balles sous un pull du FDNY, a été accueilli par une foule rugissante alors qu’il marchait sur le terrain.

Il a ensuite exécuté le pitch parfait.

“Ne le rebondissez pas, ils vous hueront”, se souvient plus tard Bush des conseils qu’il avait reçus de Derek Jeter.

Le match de vendredi marquera les Rangers et Diamondbacks cinquième rendez-vous cette saison. L’Arizona mène la série de la saison 3-1.

Le premier match débutera à 20 h 03 HE et sera diffusé sur FOX.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.