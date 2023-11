Série Jackie Kennedy en développement chez Tucker Tooley Entertainment

Tucker Tooley Entertainment a acquis les droits télévisés de deux livres sur la Première Dame Jacqueline Kennedy Onassis et envisage de les développer en série limitée.

Variété a appris en exclusivité que la société a acquis les droits sur les livres « « Jackie : Public, Private, Secret » et « Jackie, Janet and Lee », tous deux écrits par J. Randy Taraborrelli. Le premier livre plonge dans de nombreux détails inédits de la vie d’Onassis, tandis que le second est une biographie de Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, de sa mère Janet Lee Auchincloss et de sa sœur, la princesse Lee Radziwill. Les livres sont publiés par St. Martin’s Press.

“Jackie Onassis est l’une des femmes les plus emblématiques, intemporelles et aux multiples facettes du XXe siècle”, a déclaré Tooley. « L’accès extraordinaire de Randy et ses reportages méticuleux offrent à deux actrices talentueuses un véhicule incroyable pour donner vie à Onassis et à sa mère, Janet. Nous sommes ravis de connecter une toute nouvelle génération de téléspectateurs à Camelot.

Tooley sera producteur exécutif avec Greg Renker, Gregoire Gensollen et Christian Parent de Tucker Tooley Entertainment. Taraborrelli produira et écrira le pilote.

“Dans les récits précédents de sa vie, Jackie a toujours été vue à travers le prisme de ses célèbres beaux-parents, les Kennedy”, a déclaré Taraborelli. « Mais dans mes deux livres, elle est enfin vue à travers les yeux des membres de sa propre famille, les Bouvier et Auchinclosse. Il s’agit d’une Jackie dont le public n’a jamais entendu parler alors qu’elle est aux prises avec un syndrome de stress post-traumatique à vie suite au meurtre de son mari tout en devenant également la principale soignante de sa mère pendant sa bataille contre la maladie d’Alzheimer. Je suis vraiment ravi de présenter ces nouvelles histoires captivantes de Jackie à la télévision pour la première fois avec mes partenaires producteurs, Tucker, Greg, Gregoire et Christian.

Tucker Tooley Entertainment est une société de financement et de production de films et de télévision. Fondés par Tooley et Renker, leurs projets incluent « The Deliverance » sur Netflix ainsi que « Den of Thieves » et la suite à venir, « Concrete Cowboy » et « The United States vs. Billie Holiday ».

Taraborrelli est un historien de Kennedy avec dix-sept best-sellers du New York Times à son actif. Cinq d’entre eux concernent les Kennedy. Il a également écrit des livres sur des personnalités contemporaines comme Madonna, Beyoncé, Diana Ross, Michael Jackson et les Hilton. Il est remplacé par Judy Coppage de The Coppage Company et Laurie Megery de Myman Greenspan.

Il s’agit du dernier projet télévisé annoncé sur la famille Kennedy. Variété précédemment rapporté que Netflix développait une série limitée sur JFK avec Eric Roth attaché à l’écriture.