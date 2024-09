Série iPhone 16 : Apple abandonne l’iPhone 15 Pro et réduit son prix | Actualités technologiques

Après le lancement de la série iPhone 16 le 9 septembre, Apple a abandonné plusieurs modèles d’iPhone d’ancienne génération, notamment l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. De plus, les prix des modèles de base iPhone 15 et iPhone 14 ont été réduits de Rs 10 000. Avec l’abandon de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, la série iPhone 16 est désormais la seule option de la gamme à prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence. La série iPhone 16 sera disponible en précommande en Inde à partir du 13 septembre, avec une disponibilité générale à partir du 20 septembre.



Modèles d’iPhone abandonnés

Apple a abandonné les modèles suivants :

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 13



Réductions de prix pour iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Apple a réduit les prix de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Le modèle de base de l’iPhone 15 est désormais vendu au prix de 69 900 roupies, contre 79 900 roupies auparavant. L’iPhone 15 Plus est désormais disponible à partir de 79 900 roupies, contre 89 900 roupies auparavant.



Réductions de prix pour iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Les prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus ont également été réduits. L’iPhone 14 de base, dont le prix était auparavant de 69 900 roupies, est désormais disponible à partir de 59 900 roupies. L’iPhone 14 Plus est désormais disponible à partir de 69 900 roupies, soit 10 000 roupies de moins que son prix précédent.



Série iPhone 16 : prix en Inde

iPhone 16

Stockage de 128 Go : 79 900 roupies

Stockage de 256 Go : 89 900 roupies

Stockage de 512 Go : 109 900 roupies

iPhone 16 Plus

Stockage de 128 Go : 89 900 roupies

Stockage de 256 Go : 99 900 roupies

Stockage de 512 Go : 119 900 roupies

iPhone 16 Pro

Stockage de 128 Go : 119 900 roupies

Stockage de 256 Go : 129 900 roupies

Stockage de 512 Go : 149 900 roupies

Stockage de 1 To : 169 900 roupies

iPhone 16 Pro Max