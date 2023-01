Série internationale NFL 2023 : Buffalo Bills et Tennessee Titans joueront à Tottenham ; Les Chiefs de Kansas City et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre prêts pour leurs débuts en Allemagne | Nouvelles de la NFL

La NFL organisera trois matchs à Londres et deux en Allemagne en 2023

Les Buffalo Bills et les Tennessee Titans accueilleront des matchs de saison régulière au Tottenham Hotspur Stadium de Londres dans le cadre de la NFL International Series 2023, tandis que les Kansas City Chiefs et les New England Patriots seront tous deux en action en Allemagne.

Cela signifie qu’il y aura cinq matchs de la série internationale joués au cours de la campagne 2023, les Jaguars de Jacksonville devant jouer leur 10e match à Londres à leur retour au stade de Wembley dans le cadre de leur engagement pluriannuel à jouer au Royaume-Uni.

Il n’y aura pas de match international organisé au Mexique cette année en raison de rénovations en cours à l’Estadio Azteca de Mexico.

Tous les détails des dates spécifiques et des adversaires seront confirmés plus tard cette année lors de l’annonce du calendrier complet de 2023, mais les fans peuvent commencer à enregistrer leur intérêt pour l’achat de billets via le site Web de la NFL.

“Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour participer aux matchs internationaux de notre ligue en 2023 et de continuer à aider à développer notre sport à l’échelle mondiale. La NFL a fait un travail incroyable avec cette initiative. Nous sommes ravis que Bills Mafia fasse l’expérience du stade Tottenham Hotspur, un des principales inspirations de conception pour notre nouveau stade dont l’ouverture est prévue en 2026.” Buffalo Bills EVP/chef de l’exploitation Ron Raccuia

Équipes désignées pour les Jeux internationaux de 2023 Équipe Emplacement Billets de Buffalo Stade Tottenham Hotspur, Londres Titans du Tennessee Stade Tottenham Hotspur, Londres Chefs de Kansas City Allemagne Patriots de la Nouvelle-Angleterre Allemagne Jaguars de Jacksonville Stade de Wembley, Londres

Le présentateur de Sky Sports NFL, Neil Reynolds, a déclaré: “Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par le retour de trois matchs de la saison régulière de la NFL au Royaume-Uni en 2023. Les fans de ce pays ont prouvé au fil des années qu’ils méritaient de voir le meilleur de ce sport que nous aimons tous. Et nous pourrons le faire en 2023 avec deux équipes éliminatoires – les Jaguars de Jacksonville et les Bills de Buffalo – ainsi qu’un éternel concurrent des Titans du Tennessee qui retournera à Londres.

“J’ai hâte de voir Trevor Lawrence, Josh Allen et Derrick Henry en action. La popularité de la NFL au Royaume-Uni continue de se renforcer et ces matchs resteront un élément clé du calendrier sportif de ce pays. pour les nombreuses années à venir.”

Les Bills dirigés par Josh Allen se rendront à Londres en tant que prétendants au Super Bowl après avoir joué au Royaume-Uni une seule fois lorsqu’ils ont été battus 35-31 par les Jaguars en 2015.

Le Tennessee, dirigé par le porteur de ballon vedette Derrick Henry, revient également pour sa deuxième sortie à Londres après avoir subi une défaite 20-19 contre les Chargers de Los Angeles en 2018.

Londres a actuellement accueilli 33 matchs de saison régulière depuis le début de la série internationale en 2007, la ligue complétant le balayage des 32 équipes ayant joué au Royaume-Uni l’année dernière lorsque les Packers de Green Bay se sont envolés pour affronter les Giants de New York.

“C’est un honneur d’être l’une des équipes représentant la NFL à l’étranger en 2023 et de jouer un rôle dans la poursuite de l’incroyable croissance que notre sport a connue au Royaume-Uni. L’atmosphère à Londres avant et lors de notre match en 2018 était absolument électrique. Depuis lors, nous sommes restés en contact avec nos fans des Titans basés au Royaume-Uni et ils sont devenus l’une de nos bases de fans les plus enthousiastes. Nous avons hâte de les revoir cette saison à venir au Tottenham Hotspur Stadium et connaissons beaucoup d’entre eux. nos fans ici au Tennessee seront également ravis de faire le voyage.” Burke Nihill, président et chef de la direction des Titans.

La croissance du jeu a été telle que l’affrontement d’octobre entre les Broncos de Denver et les Jaguars a également enregistré une participation record pour un match de la série internationale avec 86 215 fans au stade de Wembley.

La ligue cherchera quant à elle à s’appuyer sur le succès de son expansion en Europe continentale lorsque Kansas City et la Nouvelle-Angleterre feront leurs débuts en Allemagne sur le dos des Buccaneers de Tampa Bay battant les Seahawks de Seattle à Munich lors du premier match de saison régulière qui se tiendra en le pays.

Munich et Francfort organiseront des matchs en Allemagne au cours des quatre prochaines années après avoir été des candidats retenus dans le processus de la ligue pour trouver des partenaires hôtes appropriés. Les Chiefs et les Patriots détiennent notamment les droits marketing en Allemagne dans le cadre du programme International Home Marketing Area de la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire des Giants de New York sur les Packers de Green Bay à Londres Faits saillants de la victoire des Giants de New York sur les Packers de Green Bay à Londres

“La croissance de la ligue et de notre sport à l’international est une priorité stratégique majeure pour la NFL, et nous sommes ravis de jouer à nouveau cinq matchs en dehors des États-Unis en 2023”, a déclaré Peter O’Reilly, vice-président exécutif de la NFL, affaires des clubs, grands événements & internationaux.

“Nous savons à quel point les matchs en direct de la saison régulière sont importants pour nos fans passionnés du monde entier et nous remercions nos clubs pour leur engagement solide et à long terme envers cette importante initiative. L’intérêt pour notre jeu dans le monde est à son plus haut niveau, et nous attendons avec impatience de retourner au Royaume-Uni et en Allemagne en 2023 avec certains des clubs et stars les plus emblématiques de la NFL.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tom Brady a guidé les Bucs vers la victoire sur les Seahawks lors du tout premier match de saison régulière à être disputé en Allemagne Tom Brady a guidé les Bucs vers la victoire sur les Seahawks lors du tout premier match de saison régulière à être disputé en Allemagne

Le président des Jaguars, Mark Lamping, a ajouté: “Les Jaguars et le stade de Wembley sont entrés dans l’histoire des Jeux internationaux dans la capitale en 2022, avec la plus forte fréquentation de tous les matchs de la NFL à Londres et nous nous engageons à Wembley pour au moins deux autres matchs à domicile annuels, avec le Cependant, notre engagement envers Londres et le Royaume-Uni va bien au-delà d’un seul match à domicile chaque année.

“Nous avons une base de fans fidèles et en croissance constante que nous apprécions beaucoup, notre programme JagTag touche près de 90 000 jeunes dans tout le pays, et la Fondation Union Jax garantit que nous sommes en mesure de fournir un soutien à un échantillon représentatif des personnes vulnérables de la société. Les Jaguars prévoient de toujours faire partie du paysage de la NFL à Londres et nous avons tous hâte d’être de retour en 2023.”

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !