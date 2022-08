Série Huawei Mate 50 certifiée par 3C avec une charge rapide de 66 W, avec Snapdragon 8 Gen 1

Peu de temps après que Huawei a confirmé le lancement de la série Mate 50 le 6 septembre, d’autres informations sur le Mate 50 arrivent, notamment les vitesses de charge, une fonction d’appareil photo et le chipset attendu.

La certification répertorie trois modèles Mate 50 uniques, censés être les Huawei Mate 50, Mate 50 Pro et Mate 50 RS Porsche Design. Ils sont répertoriés pour prendre en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 66 W (11 V à 6 A) ainsi que 10 W (5 V à 2 A) et 40 W (10 V à 4 A).

Dans un autre rapport de Station de discussion numérique via Weibo, on parle d’un quatrième modèle Huawei Mate 50E qui sera alimenté par le Snapdragon 778G. Pendant ce temps, les Huawei Mate 50 et Mate 50 Pro utiliseraient le Snapdragon 8 Gen 1. Selon Mes pilotes‘ sources de la chaîne d’approvisionnement, la série Mate 50 utilisera des solutions 4G uniquement. On dit que les Mate 50 Pro et Mate 50 RS utilisent des écrans à encoches.











Huawei Compagnon 50 • Huawei Compagnon 50 Pro • Huawei Compagnon 50 RS

Au niveau de la caméra, le Huawei Mate 50 Pro devrait utiliser un ensemble à ouverture variable sur sa caméra principale. Nous avons vu une implémentation similaire avec les séries Samsung Galaxy S9 et Galaxy S10 où l’appareil photo pouvait choisir une ouverture f.1.7 ou s’ajuster à f/2.4. Samsung n’implémenterait l’ouverture variable que sur deux générations de produits phares Galaxy S et Galaxy Note. L’ouverture optimale est sélectionnée en fonction des conditions de prise de vue.

Plus tôt cette semaine, Huawei a annoncé qu’il organiserait un événement de lancement pour la série Mate 50 le 6 septembre. Nous verrons également le moteur d’imagerie XMage de Huawei remplacer la marque Leica de l’appareil photo depuis la fin du partenariat entre les deux. Huawei pourrait également dévoiler un MatePad Pro de 12,4 pouces lors de l’événement.

Sources 1 2 3 4