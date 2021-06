Série Honor 50 : à quoi s’attendre

La série Honor 50 arrive aujourd’hui, le 16 juin, et ce sera la première gamme à part entière depuis que la marque est devenue indépendante l’année dernière. Le lancement commence à 19h30 heure locale (GMT +8), et voici un résumé de ce qui est attendu, basé sur des fuites, des rumeurs et des teasers officiels.

Trois téléphones

La série Honor 30 est arrivée dans les vêtements vanille, Pro et Pro +, mais la marque prend du recul avec les noms cette fois. Nous verrons Honor 50 SE, Honor 50 et Honor 50 Pro, ce dernier étant le smartphone le plus puissant.

Services mobiles Google

Honor ne fait officiellement plus partie de Huawei pour préserver la marque et éventuellement la remettre sur les rails avec toutes les spécifications et fonctionnalités attrayantes qui aident les entreprises à vendre des téléphones sur le marché occidental – les services Google et les puces basées sur ARM.









Honorer 50 images de téléphone

Les téléphones Honor 50 pourraient être livrés avec GMS, y compris toutes les applications intéressantes telles que Gmail, Google Maps, Google Play natif et Chrome. Cela aiderait Honor à mener sa vie de manière indépendante, au lieu de s’appuyer sur l’écosystème de Huawei, comme il le faisait avant la scission.

Chipsets Snapdragon et autres spécifications

Le Honor 50 SE fonctionnerait sur la plate-forme Dimensity 900 de Mediatek, mais le Honor 50 et le Honor 50 Pro seront plus attrayants avec les puces respectives Snapdragon 778G et Snapdragon 888. Oui, nous attendons vraiment un véritable produit phare de Honor – quelque chose que nous n’avions pas. pas vu depuis avril 2020, lorsque la série Honor 30 Pro est arrivée avec Kirin 990.



Honneur 50 SE | La source

Puisque nous parlons d’appareils phares, bien sûr, les smartphones Honor 50 seront livrés avec des panneaux OLED, et le Honor 50 Pro sera probablement en 10 bits avec 1B de couleurs. Nous nous attendons également à voir une norme de charge ultra-rapide de 100 W que la société a héritée de Huawei, puis adaptée pour correspondre à ses concurrents.



Honneur 50 Pro

En ce qui concerne l’appareil photo, il y aura deux cercles à l’arrière – le premier pour le tireur principal 108 MP, le bas pour les vivaneaux supplémentaires comme une caméra ultra grand-angle, des tireurs macro ou portrait. Nous aimerions voir des téléobjectifs appropriés, et Honor pourrait avoir une surprise dans sa manche pour l’événement.

Nous suivrons l’événement en direct, et une fois qu’il sera terminé, nous aurons toutes les dernières annonces sur notre site Web.