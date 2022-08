Série Doogee S89 – La série de téléphones robustes avec batterie 12000mAh et lumières RVB

Le téléphone Nothing (1) a récemment défrayé la chronique pour son design atypique. Et il inspire déjà d’autres marques, ou… Doogee prévoit de lancer la série polyvalente S89, une paire de téléphones robustes avec un effet de lumière RVB à l’arrière. Mais ce n’est pas la seule chose qui rend la série S89 unique. Cette série est livrée avec une énorme batterie de 12000 mAh.

Le Nothing Phone (1) annonce ses effets lumineux comme “Glyph”. Mais Doogee commercialise le leur sous le nom de “Breathing Light”. La lumière respiratoire du Doogee a plus un effet de lumière RVB par rapport au téléphone Nothing. Les utilisateurs peuvent personnaliser les couleurs qu’ils préfèrent et les attribuer à différentes fonctions. Doogee affirme également que les utilisateurs pourront contrôler d’autres aspects tels que le motif lumineux et la vitesse de la lumière et sélectionner une série de couleurs pour briller dans la séquence souhaitée.

Si vous avez une impression de déjà-vu, c’est parce que la série S89 est basée sur l’héritage d’une série Doogee antérieure — la série Doogee S88. La série S88, avec une énorme batterie de 10 000 mAh et une lumière RVB, reste l’une des séries les plus vendues à sortir de la société, et ils essaient de reprendre ce feu.

Doogee affirme avoir trouvé un moyen d’intégrer une batterie de 12 000 mAh dans le boîtier de 19,4 mm d’épaisseur de la série S89. C’est impressionnant compte tenu de la taille de la batterie et de la capacité de l’entreprise à maintenir le poids du téléphone à 400 g.

Lorsque vous entendez une grosse batterie, cela sonne bien jusqu’à ce que vous réalisiez que vous devez la charger. La technologie de charge rapide de Doogee est à la hauteur de ses grandes ambitions de batterie. Le S89 Pro sera livré avec un chargeur rapide de 65 W (le premier téléphone robuste à être livré avec un chargeur de 65 W), capable de recharger la batterie de 0 à 100 % en environ deux heures. Le S89, en revanche, n’est livré qu’avec un chargeur de 33 W.

Pour les appareils photo, la série S89 propose une configuration à trois caméras, le S89 Pro optant pour une configuration 64MP + 20MP + 8MP à l’arrière. Le S89, quant à lui, est livré avec une configuration 48MP + 20MP + 8MP. Les caméras principales des deux appareils sont réglées pour tirer le meilleur parti de chaque prise de vue. Les deux capteurs 20MP sont destinés à la vision nocturne, et enfin, les capteurs 8MP sont destinés à être utilisés pour des prises de vue ultra-larges. Sony a construit tous les capteurs utilisés à l’arrière de cette série.

Sous le capot, la série S89 fait confiance au MediaTek Helio P90 pour gérer ses performances. Le S89 Pro couplera ensuite le chipset avec une configuration de mémoire de base de 8 Go + 256 Go. Le S89, quant à lui, dispose d’une configuration de mémoire de base de 8 Go + 128 Go.

Il va sans dire que la série S89 est étanche à l’eau et à la poussière avec ses indices IP68 et IP69K. Il est également certifié MIL-STD-810H, ce qui le rend résistant aux chutes. De plus, il est également livré avec NFC, exécute le système d’exploitation Android 12 prêt à l’emploi, inverse la charge, un bouton personnalisé et bien d’autres.

Prix, disponibilité et cadeaux

La date de lancement de la série S89 est prévue pour le 22 août sur AliExpress et Doogeemall.

Entre le 22 et le 26 août, la série S89 bénéficiera de fortes remises sur AliExpress, le prix initial du S89 Pro de 459,98 USD étant réduit à 229,99 USD. Le S89, en revanche, bénéficiera d’une remise de 50 %, ramenant son prix d’origine de 399,98 USD à 199,99 USD.

Doogee a également fourni un coupon à durée limitée de 10 $ pour des réductions supplémentaires. Ce coupon n’est disponible que pour les acheteurs très précoces, donc plus tôt vous passez une commande, moins cher sera le prix que vous obtenez.

Il existe également un moyen de gagner gratuitement l’un de ces téléphones robustes. Doogee a deux cadeaux en cours dans lesquels les gagnants seront sélectionnés et recevront une série S89 gratuite. Pour en savoir plus sur les règles et les prix des cadeaux, cliquez ici pour visiter la série de pages Web S89.