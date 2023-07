Série d’événements malheureux : ce qui a conduit à l’accident qui a carbonisé 25 vivants

L’accident de bus anormal qui a coûté la vie à au moins 25 personnes sur une autoroute du Maharashtra tôt ce matin a été causé par une série d’événements malheureux.

Le conducteur, qui a eu la chance de s’évader et qui est en garde à vue, a déclaré que le pneu du bus avait éclaté vers 1 h 35 du matin sur l’autoroute Samruddhi-Mahamarg à Buldhana et avait heurté un poteau, ce qui l’avait fait se renverser. La police a déclaré que cela avait endommagé le réservoir de carburant et que le diesel avait commencé à fuir, provoquant un énorme incendie.

33 passagers se trouvaient dans le bus, dont seulement huit ont survécu. Quatre d’entre eux ont été blessés. Deux chauffeurs et un nettoyeur étaient à bord en tant que personnel, et l’un des chauffeurs était parmi les morts. Le nettoyeur et un autre chauffeur ont eu la chance de s’échapper.

Le bus s’est renversé du côté des portes, le bloquant, à cause duquel personne ne pouvait sortir. Ceux qui ont survécu étaient assis dans la cabine côté conducteur et ont brisé la vitre pour s’échapper. La police a déclaré que la plupart des passagers dormaient lorsque l’accident s’est produit.

Le bus, appartenant à une société appelée Vidarbha Travels, allait de Nagpur à Pune.

Le ministre en chef Eknath Shinde a annoncé Rs 5 lakh comme compensation aux familles de ceux qui sont morts.

Le bureau du magistrat du district de Buldhana a émis deux numéros d’assistance téléphonique pour obtenir des informations sur les passagers – 7020435954 et 07262242683.