Série des nations d’automne: Jack Dempsey prêt pour le premier départ de l’Écosse lors du choc contre l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Jack Dempsey sera titulaire pour l’Ecosse contre l’Argentine

Jack Dempsey fera son premier départ pour l’Écosse alors que l’équipe de Gregor Townsend affrontera l’Argentine lors de la finale de la série des nations d’automne samedi.

La ligne arrière des Glasgow Warriors a joué sur le banc lors des trois matches de l’Écosse jusqu’à présent cet automne, faisant ses débuts dans la défaite serrée contre son pays natal, l’Australie, et aura maintenant l’occasion de montrer ce qu’il peut faire depuis le commencer contre les Pumas.

Dempsey, 28 ans, s’aligne au n ° 8 pour l’affrontement à Murrayfield, avec Matt Fagerson passant au flanc aveugle et le skipper Jamie Ritchie passant au côté ouvert en l’absence forcée de Hamish Watson.

Une commotion cérébrale subie lors de la défaite 31-23 de samedi dernier contre la Nouvelle-Zélande a exclu Watson, le pilier Rory Sutherland étant écarté par une blessure au genou et Richie Gray commençant une suspension de trois matches après avoir été cité pour jeu déloyal contre les All Blacks.

Le frère de Gray, Jonny, le remplace au deuxième rang aux côtés du vice-capitaine Grant Gilchrist, mais sinon, l’entraîneur-chef Townsend est parti avec un XV de départ inchangé.

Il y a cependant d’autres changements sur le banc des remplaçants, avec le talonneur George Turner et les accessoires Jamie Bhatti et Murphy Walker qui remplacent Ewan Ashman, WP Nel et Sutherland, blessé.

Il y a aussi la perspective qu’Andy Christie fasse sa première apparition dans cette série des nations d’automne, tandis que Glen Young et Cameron Redpath reviennent parmi les options de remplacement pour Townsend.

Jonny Gray est de retour dans le XV de départ écossais à la place de son frère suspendu Richie

Pendant ce temps, Julian Montoya revient au capitaine argentin dans l’un des quatre changements depuis la défaite 20-13 du week-end dernier contre le Pays de Galles.

Montoya avait été nommé pour jouer contre le Pays de Galles la semaine dernière, mais s’est ensuite retiré avec une blessure aux côtes, mais sera de retour pour mener l’équipe contre les Écossais, qu’ils ont battus de justesse en juillet lors d’une série de trois matches en Argentine.

Toujours en première ligne, Eduardo Bello remplace Francisco Gomez Kodela tandis que Matias Orlando remplace Matias Moroni au centre extérieur et Bautista Delguy prend le relais de Mateo Carreras sur l’aile.

Le demi-mouche vétéran Nicolas Sanchez est de retour parmi les remplaçants pour une éventuelle première sortie depuis qu’il s’est déchiré un muscle du mollet dans les 20 premières minutes de la première victoire test de l’Argentine 26-18 contre l’Ecosse en juillet.

Equipes Ecosse vs Argentine

Écosse: 15 Stuart Hogg; 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe; 10 Finn Russell, 9 Ali Price; 1 Pierre Schoeman, 2 Fraser Brown, 3 Zander Fagerson, 4 Jonny Gray, 5 Grant Gilchrist, 6 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie (capitaine), 8 Jack Dempsey.

Remplaçants: 16 George Turner, 17 Jamie Bhatti, 18 Murphy Walker, 19 Glen Young, 20 Andy Christie, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Cameron Redpath.

Argentine: 15 Juan Cruz Mallia; 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Emiliano Boffelli ; 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Bertranou ; 1 Thomas Gallo, 2 Julian Montoya (capitaine), 3 Eduardo Bello, 4 Matias Alemanno, 5 Tomas Lavanini, 6 Juan Martin Gonzalez, 7 Marcos Kremer, 8 Pablo Matera.

Remplaçants: 16 Ignacio Ruiz, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Santiago Medrano, 19 Lucas Paulos, 20 Facundo Isa, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matias Moroni.