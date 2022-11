Série de tremblements de terre dans le nord de l’Alberta ressentis à Edmonton, Grande Prairie et en Colombie-Britannique

Les répliques ont continué de se répercuter toute la nuit après que trois des plus grands tremblements de terre jamais enregistrés en Alberta aient secoué la province mardi.

Tremblements de terre Canada a déclaré qu’une série d’événements sismiques ont grondé dans le nord-ouest de l’Alberta pendant la nuit.

Le plus important était un tremblement de terre de magnitude 5,8 peu avant 18 h 00 MT.

“Une série de tremblements de terre s’est produite dans le nord-ouest de l’Alberta. Le plus important, un tremblement de terre de M 5,8, a été précédé de deux tremblements de terre de M 5,2 et suivi de plusieurs événements ressentis”, lit-on sur le site Web de Earthquakes Canada.

Les trois tremblements de terre ont été détectés près de Reno, en Alberta, un hameau rural à 360 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton dans la région de Peace River. Reno est à 200 km au nord-est de Dawson Creek, en Colombie-Britannique

Les secousses ont été ressenties dans les communautés de toute la province.

“Je me sens fortement proche de Reno”, lit-on sur le site Web de Earthquakes Canada. “Légèrement ressenti dans l’est de la Colombie-Britannique et l’ouest de l’Alberta. Il y a eu un certain nombre de répliques ressenties dans la même région.”

Une réplique de magnitude 5,0 a été détectée vers 19 h 55 MT et a été “légèrement ressentie” par certains résidents de la région.

Trois autres répliques ont depuis été détectées. Chacun a été enregistré à une magnitude de 4,0. Le plus récent a été détecté près de Reno vers 5 h 46 MT. mercredi.

Joseph Farrugia, analyste sismique à Ressources naturelles Canada, a déclaré qu’un séisme de magnitude 5,8 est suffisamment puissant pour causer potentiellement des dommages, mais aucun dommage n’a été signalé jusqu’à présent.

Un tremblement de terre de 5,8 serait le tremblement de terre naturel le plus fort jamais signalé en Alberta. dit Farrugia.

Le tremblement de terre naturel le plus puissant de la province — magnitude 5,4 — s’est produit en avril 2001 près de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, à environ 40 km au nord-est de Dawson Creek, C.-B.

“L’Alberta n’est pas étrangère aux tremblements de terre, mais les tremblements de terre en Alberta n’ont pas tendance à être aussi élevés”, a déclaré Farrugia. “Il s’agit certainement de l’un des plus grands tremblements de terre survenus en Alberta.

“C’est rare et certainement effrayant pour les gens qui vivent dans la région.”

Farrugia a déclaré que des répliques plus petites sont possibles dans la région au cours des prochains jours, même si elles ne seront pas toutes ressenties.

“Ces tremblements de terre se produisent naturellement, simplement en raison de la présence de failles souterraines et lorsque ces contraintes changent et que ces failles décident de libérer cette énergie, des tremblements de terre se produisent.”

L’activité industrielle n’est probablement pas à blâmer

Stephen Crane, sismologue à Ressources naturelles Canada, a déclaré que les tremblements de terre de mardi étaient probablement d’origine naturelle et non déclenchés par une activité industrielle telle que la fracturation hydraulique.

Il a déclaré que la profondeur des tremblements indique qu’ils ont été déclenchés par des changements naturels dans les failles profondes de la Terre. Il a déclaré que les chercheurs travailleront désormais à mieux cartographier la géologie souterraine de la région.

“Nous ne sommes pas exactement sûrs des raisons des tremblements de terre dans cette région, mais nous allons enquêter plus avant”, a-t-il déclaré.

“Il y a des failles partout au Canada. Beaucoup de ces failles sont inactives et nous ne saurions rien pour la plupart d’entre elles, en particulier celles-ci, car elles se sont produites à plusieurs kilomètres de profondeur.

“Il est probable que cela se soit produit sur un défaut dont nous n’étions pas au courant, mais c’est quelque chose que nous allons commencer à enquêter.”

La profondeur du plus grand tremblement de terre de mardi a été estimée à une profondeur de deux kilomètres.

Selon le site Internet de Séismes Canada, l’événement aurait été “fortement ressenti” dans les environs.

Les rapports des citoyens montrent que le plus grand tremblement de terre a également été ressenti en Edmonton, Calgary et Fort McMurray et d’autres communautés en Alberta et dans le nord de la Colombie-Britannique

“La géologie à l’est des montagnes Rocheuses est telle qu’elle favorise la transmission de l’énergie sismique beaucoup plus facilement que dans les montagnes Rocheuses et en Colombie-Britannique où la géologie est assez compliquée”, a déclaré Farrugia.

“Il n’est donc pas surprenant que ce tremblement de terre se fasse sentir à de grandes distances.”

“Les choses tremblaient”

Carmen Langer, une agricultrice de Three Creeks, en Alberta, à environ 40 km au nord de Reno, a déclaré que sa maison avait tremblé.

“Je montais mes escaliers depuis le rez-de-chaussée et je me sentais vraiment bizarre dans les escaliers”, a déclaré Langer. “Et puis je suis monté et je suis entré dans ma cuisine et les choses tremblaient et [the] le lustre bougeait et les lampes bougeaient.”

Avant les tremblements de terre de mardi, au moins trois autres événements ont été enregistrés dans la région de Reno au cours de la semaine dernière – deux tremblements de terre de magnitude 4,1 et un de magnitude 4,5.

Une enquête préliminaire menée par l’Alberta Energy Regulator sur les tremblements détectés la semaine dernière a déterminé qu’ils étaient probablement causés par une activité tectonique naturelle, qui est courante dans la région.

Il n’y a pas d’activité de fracturation hydraulique active dans la région, a déclaré l’organisme de réglementation, et il n’y avait pas de corrélation claire avec d’autres activités énergétiques dans la région, car les opérateurs de la région n’ont pas modifié le volume d’injection d’eau au cours de l’année écoulée.

Un porte-parole de la branche géologique de l’Alberta Energy Regulator a déclaré que les événements sismiques de mardi faisaient l’objet d’une enquête.

“Notre enquête initiale révèle un événement à 17h55 avec une magnitude de 5,59 et une profondeur d’environ six kilomètres”, a déclaré Lauren Stewart dans un e-mail.

“En raison de la nature des tremblements de terre, nous nous attendons à ce que des répliques dans cette zone soient probables.

“Nous continuons à enquêter et fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.”