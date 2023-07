Série de fusillades de masse meurtrières à travers les États-Unis le week-end du 4 juillet

Des fusillades de masse à Philadelphie, Baltimore et Fort Worth, au Texas, ont coûté la vie à 10 personnes avant les vacances du 4 juillet, ont déclaré des responsables, un sombre rappel de l’échec des États-Unis depuis des décennies à freiner la violence alimentée par les armes à feu.

À Fort Worth, trois personnes ont été tuées et huit blessées lors d’une fusillade à la suite d’un festival local, a annoncé mardi la police.

Dans une autre fusillade de masse à Philadelphie lundi soir, cinq personnes ont été tuées et deux ont été blessées lorsqu’un suspect portant un gilet pare-balles a ouvert le feu sur des inconnus apparents, selon la police locale. Un bambin et un adolescent figurent parmi les blessés.

La fusillade de lundi soir est survenue un jour après que deux personnes ont été abattues et 28 autres blessées, dont environ la moitié étaient des enfants, dans une pluie de coups de feu lors d’une fête de quartier en plein air à Baltimore.

Les motifs des trois fusillades récentes n’étaient pas immédiatement clairs.

Le président américain Joe Biden a condamné la violence et a renouvelé ses appels à resserrer les lois américaines laxistes sur les armes à feu.

Il est de notre pouvoir d’interdire les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité, d’exiger un stockage sûr, de mettre fin à l’immunité de responsabilité des fabricants d’armes à feu et de promulguer des vérifications universelles des antécédents. J’appelle les républicains du Congrès à venir à la table sur des , réformes de bon sens. —@POTUS

« Notre nation a de nouveau enduré une vague de fusillades tragiques et insensées », a déclaré le président dans un communiqué publié mardi. Biden a appelé les législateurs républicains – qui ont généralement bloqué les tentatives de réformer de manière significative les lois sur la sécurité des armes à feu et s’opposent à la volonté de Biden de rétablir une interdiction des armes d’assaut – « pour venir à la table sur des réformes significatives et de bon sens ».

La commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, a déclaré que ses forces avaient arrêté un suspect, identifié comme un homme de 40 ans qui avait un fusil d’assaut entre autres armes, déclarant lors d’une conférence de presse de fin de soirée que « nous n’avons absolument aucune idée de pourquoi cela s’est produit . »

La police de Fort Worth a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Des trous de balle trouvés sur le côté d’un camion garé sont marqués mardi à Philadelphie alors que des policiers travaillent sur les lieux d’une fusillade de masse la veille. (Bastiaan Slabbers/Reuters)

« Nous ne savons pas si c’est lié à la famille, si c’est lié aux gangs. Il est trop tôt pour le dire à ce stade », a déclaré Shawn Murray, un haut responsable de la police.

La police a déclaré qu’elle recherchait plusieurs suspects dans la fusillade de Baltimore.

Les dernières fusillades ont eu lieu autour de l’anniversaire de la fusillade de masse de Highland Park l’année dernière près de Chicago, où sept personnes ont été abattues et 48 autres ont été blessées lors d’un défilé du jour de l’indépendance. Un homme de 22 ans est toujours en détention après avoir été inculpé de 117 chefs d’accusation.

REGARDER | Les fusillades de masse sont un « problème américain unique », déclare le maire de Highland Park : Les fusillades de masse « un problème américain assez unique », déclare le maire de Highland Park Un jour après qu’un homme armé a ouvert le feu à Highland Park, dans l’Illinois, tuant au moins six personnes, la mairesse Nancy Rotering a déclaré qu’elle avait reçu un manuel décrivant ce qu’un maire devrait faire après qu’une ville ait subi une fusillade de masse.

Les États-Unis sont aux prises avec un grand nombre de fusillades de masse et d’incidents de violence armée. Il y a eu plus de 340 fusillades de masse jusqu’à présent en 2023 dans le pays, selon les données recueillies par Gun Violence Archive, qui définit une fusillade de masse comme un incident au cours duquel au moins quatre personnes sont abattues, à l’exclusion du tireur.

Au rythme du premier semestre de cette année, les fusillades de masse au cours de l’année civile 2023 atteindraient 679, soit environ le double des 336 enregistrés en 2018. Cela marquerait le deuxième total annuel le plus élevé au cours des neuf dernières années, derrière seulement les 690 enregistrés. en 2021, selon les données recueillies par le groupe à but non lucratif qui suit les fusillades.

Les États-Unis ont de loin le plus grand nombre de décès par arme à feu par habitant de tous les grands pays à revenu élevé, selon une analyse de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington.