Série de flops de l’héroïne – Pas de chance ou de mauvais choix ?

Contrairement aux héros du cinéma indien, les héroïnes ont une carrière très courte. Si une héroïne atteint la ligue supérieure, elle tournera des dizaines de films en une décennie et si elle ne réussit pas, son nom sera rapidement oublié.

La ligue de Samantha, Rakul Preet et Pooja Hegde semble terminée avec des héroïnes de nouvelle génération comme Rashmika, Meenakshi Chaudhary, Sree Leela, Neha Shetty et Mrunal Thakur qui reçoivent plus d’offres ces derniers temps. Et il y a une autre héroïne Kavya Thapar qui a été vue pour la première fois dans Ek Mini Katha mais qui est devenue très occupée en un rien de temps.

Kavya Thapar a joué pour la première fois dans Ek Mini Katha, ce qui a attiré vers elle des cinéastes. Kavya Thapar a signé des films dos à dos et quatre de ses films sont sortis cette année. Cependant, Kavya Thapar n’a pas encore connu le succès.

Kavya Thapar a joué le rôle principal féminin de Raviteja’s Eagle. Le film n’a pas été un succès. Son autre film Ooru Peru Bhairavakona dans lequel elle apparaît dans un rôle glamour trop tanké au box-office. Le rôle ultra glamour de Kavya Thapar dans Double Ismart de Puri Jagannath a attiré l’attention des jeunes mais le film ne lui a pas donné le succès tant attendu. Kavya a gagné une tonne de fans pour son look dans Double Ismart, mais pas un succès avec le film.

Le film le plus récent de Kavya est Viswam et celui-ci la mettait également dans un avatar sexy. Malgré son look époustouflant dans tous ses films, Kavya Thapar n’enregistre pas de succès sur son compte. Même si les héroïnes ne peuvent pas être blâmées pour le contenu du film, la liste des échecs ajoute du côté négatif à sa filmographie.

Indépendamment de son apparence et de sa volonté d’apparaître dans des rôles glamour, Kavya Thapar souffre d’échecs. Est-ce à cause de la malchance ou de ses mauvais choix ?

