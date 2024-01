Série de films « Piégé dans un jeu vidéo » de Nelvana et Andrews McMeel en préparation – Crumpe

EXCLUSIF: Nelvana, producteur, distributeur et concédant de licence international de contenu d’animation et d’action réelle pour enfants, s’associe à Andrews McMeel Entertainment pour développer une série de longs métrages d’animation CG basés sur Piégé dans un jeu vidéola série de livres à succès de Dustin Brady.

Un ensemble de cinq livres publié par Andrews McMeel Publishing, lancé en 2018, Piégé dans un jeu vidéo illustre que se laisser entraîner par un tel n’est pas aussi amusant qu’on pourrait le penser. Bien sûr, il existe des jetpacks, des chars volants et des vies infinies, mais que se passe-t-il lorsque le jeu commence à s’en prendre à vous ? Dans les livres, Jesse Rigsby, 12 ans, découvre à quel point les jeux vidéo – et les créateurs de ces jeux – peuvent être dangereux. Attendez-vous à ce que les films offrent la même action, les mêmes rebondissements et le même humour.

À ce jour, le Piégé dans un jeu vidéo La série s’est vendue à près de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde. Alors que le développement du premier film est en cours, Nelvana et Andrews McMeel Entertainment sont actuellement à la recherche de partenaires internationaux.

“Les aventures énergiques et palpitantes créées par Dustin Brady s’alignent si bien avec la marque de narration de classe mondiale de Nelvana”, a déclaré Athena Georgaklis, vice-présidente de Nelvana Studios. « Les livres ont le pouvoir de transcender les pages, et lorsque ces histoires sont étendues à de nouvelles plateformes, nous pouvons offrir aux fans une autre façon de découvrir leurs personnages préférés. C’est un plaisir de travailler avec Andrews McMeel Entertainment pour bâtir sur Piégé dans un jeu vidéo fandom.

Matt Sheppo, responsable du développement chez Andrews McMeel, a ajouté : « Dustin Brady a captivé les lecteurs avec le premier Piégé dans un jeu vidéo, et les fans ont attendu avec impatience (et par la suite ravi) chaque livre qui a suivi. Les aventures vibrantes et imaginatives se prêtent parfaitement aux écrans, et nous sommes convaincus que les téléspectateurs seront tout aussi ravis de chaque film. Nelvana est un partenaire idéal pour donner vie à la série populaire.

Divertissant les enfants depuis plus de 50 ans, le contenu de Nelvana est diffusé sur les chaînes pour enfants de Corus Entertainment au Canada et dans plus de 180 pays à travers le monde. Un producteur sur le redémarrage de Max Cloner hautla société a également récemment sorti des titres pour enfants comme Journal d’un enfant dégonflé : Rodrick Rules, Horrible journée dégoûtante d’Henryet Thomas et ses amis : le train fantômepour en nommer quelques uns.

Les projets récents d’Andrews McMeel Entertainment incluent un film d’animation étoilé Marmaduke fonctionnalité pour Netflix, série animée Grand Nate pour Nickelodeon et Paramount+, Columbia Pictures et Alcon Entertainment, à venir Le film Garfield avec Chris Pratt, et Rupi Kaur en directune performance de poésie en direct spéciale pour Prime Video.

Andrews McMeel Entertainment est représenté par Independent Artist Group.