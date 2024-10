Série de divisions MLB 2024 : classique des Phillies et des Mets ; irritation pour les Padres et les Dodgers

Bien sûr, il est tôt. Mais les séries éliminatoires du baseball ont démarré en trombe, et l’action NLDS de dimanche ne fait pas exception. Nous ferons le tour du klaxon en résumant toute l’action de la journée, y compris un classique instantané à Philadelphie et un passage à tabac tendu à Los Angeles. Ensuite, nous nommerons nos trois joueurs en hausse et nos trois en baisse – les meilleurs et les pires joueurs de la journée – avant d’identifier les facteurs les plus importants dans les matchs ALDS de lundi.

Autour de la corne

Phillies 7, Mets 6

Dans un va-et-vient sauvage, les Phillies ont survécu aux Mets pour sauver une division au cours des deux premiers matchs du meilleur des cinq NLDS. Le match comportait cinq changements d’avance et six circuits, dont quatre provenaient des Mets. Mark Vientos des Mets a égalisé le match avec un tir de deux points en début de neuvième avant que les exploits de Nick Castellanos ne donnent à Philly la victoire.

Padres 10, Dodgers 2

Il y a peut-être eu beaucoup de drames sur le terrain, mais il n’a jamais été vraiment question de savoir qui allait gagner. Les Padres ont craché deux avances lors du premier match, mais ont piétiné les Dodgers lors du deuxième match. Dans le processus, ils ont continué à exposer le mince lancer des Dodgers. Cinq Padres ont réussi un circuit – Fernando Tatis Jr. l’a fait deux fois – et Yu Darvish était intouchable.

Trois jusqu’à

Les chauves-souris des Phillies rugissent

Un jour après avoir réussi seulement deux points lors d’une défaite dans le premier match, l’offensive des Phillies est revenue en forme. C’était peut-être la mise à pied d’une semaine après un laissez-passer au premier tour, mais les chauves-souris des Phillies sont également restées silencieuses pendant les cinq premières manches contre le partant des Mets Luis Severino avant que le tir de deux points de Bryce Harper en sixième ne leur donne un coup de pouce bien mérité. Castellanos a suivi deux lancers plus tard avec son premier gros coup sûr du match, un circuit en solo contre Severino pour égaliser 3-3. Au huitième, face à un déficit de 4-3, Harper et Castellanos se sont à nouveau connectés avec Harper obtenant un but sur balles avec un retrait et Castellanos faisant un simple pour en mettre deux pour Bryson Stott, qui a réussi un triple au champ droit donnant aux Phillies une avance de 5-4. . Castellanos a terminé 3 sur 5 avec les deux coups sûrs gigantesques. Le cœur de la formation des Phillies – Trea Turner, Harper, Castellanos et Stott – a obtenu une note de 8 sur 16.

Mark Vientos éclate

Vientos a connu quelques moments difficiles, notamment un ballon botté qui a coûté un point à son équipe et une collision qui a secoué son coéquipier Brandon Nimmo. Mais sans les deux circuits de Vientos, les Mets n’auraient même pas eu de chance en fin de match. Il a terminé 3 en 4 avec un but sur balles pour mener l’offensive des Mets.

Tu dois croire

Il a peut-être 38 ans, mais Yu Darvish est une merveille sans âge. C’était le 12e et sans doute le meilleur début de séries éliminatoires de sa carrière en séries éliminatoires. Il avait besoin de 82 lancers pour disputer sept manches et accorder un point. Darvish a implosé lors de son départ dans le septième match des World Series pour les Dodgers en 2017, accordant cinq points en 1 2/3 de manche. Darvish, qui lance désormais pour son rival, a été excellent. Avec deux matchs et deux jours de repos encore prévus dans cette série, Darvish sera aligné pour lancer le match décisif de cette série, si cela s’avère nécessaire. C’est une bonne option à avoir dans votre poche arrière.



Yu Darvish a retenu les Dodgers. (Harry Comment / Getty Images)

Trois en bas

Pas de soulagement pour les Mets

Les releveurs des Mets ont tenu à distance une puissante attaque des Phillies lors du premier match, mais n’ont pas pu faire de même une deuxième journée consécutive. Après que José Butto ait enregistré deux retraits au septième, les Mets se sont tournés vers Edwin Díaz, plus proche, pour sept retraits, mais il n’en a réussi que deux. Il en a retiré un pour terminer le septième et un autre pour ouvrir le huitième avant d’accorder trois coureurs de base consécutifs. Díaz a marché Harper, a cédé le simple à Castellanos et le triple de deux points à Stott. Après une journée éprouvante pour l’enclos des releveurs samedi, le manager des Mets Carlos Mendoza a été contraint de se tourner vers Tylor Megill, un partant en relève. Au neuvième, Megill a obtenu deux retraits, mais a ensuite accordé des buts sur balles à Turner et Harper avant l’héroïsme de Castellanos.



Edwin Díaz affronte les Phillies. (Terence Lewis/Icône Sportswire via Getty Images)

Malheurs de rotation pour les Dodgers

Cela a toujours été un sujet de préoccupation, et les deux premiers matchs de la NLDS n’ont rien fait pour dissiper ce problème. Au contraire, Yoshinobu Yamamoto et Jack Flaherty étaient censés être les seuls véritables partants fiables, et même eux ont sous-performé. Flaherty a accordé deux circuits au cours des trois premières manches. Sa ligne finale fragile était de 5 1/3 de manches, quatre points mérités accordés et seulement deux retraits au bâton. Cela s’est produit une nuit après que Yamamoto ait été malmené, ce qui a incité le manager Dave Roberts à se demander si le droitier faisait basculer le terrain.

Les fans deviennent indisciplinés à Los Angeles

Il faut faire attention à noter que 99 pour cent des fans des Dodgers ne sont pas inclus dans cette critique. Mais pour le 1 pour cent qui existe, c’était largement mérité. Le jeu a été suspendu pendant 10 minutes à la septième manche et la sécurité du stade a demandé aux voltigeurs des Padres de s’éloigner des murs alors que les supporters jetaient des ordures et au moins une balle de baseball sur l’herbe. Le ballon semblait avoir été lancé directement sur le voltigeur gauche Jurickson Profar, qui a volé un circuit en première manche.

Sur le pont lundi

Tigres chez Guardians. 16 h 08 (HE), SCT

Les Gardiens mènent la série 1-0

DET Tarik Skubal (18-4, 2,39 ERA) contre CLE Matthew Boyd (2-2, 2,72 ERA)

Royals aux Yankees. 19 h 38 (HE), SCT

Les Yankees mènent la série 1-0

KC Cole Ragans (11-9, 3,14 ERA) contre NYY Carlos Rodón (16-9, 3,96 ERA)

Choix à cliquer

Tarik Skubal contre les Gardiens

Skubal est le favori du Cy Young Award de la Ligue américaine et la pression est forte pour qu’il égalise la série contre les Guardians après un premier match difficile de la part de l’enclos des releveurs des Tigers. Le gaucher de Détroit a dominé presque toutes les équipes qu’il a affrontées cette saison, même si les Guardians ont réussi un record de 10 coups sûrs contre Skubal lors de son seul départ contre eux cette saison. Skubal est quand même reparti avec la victoire, accordant un point tout en retirant six prises en sept manches à Cleveland le 22 juillet, son premier départ après la pause des étoiles. Huit des 10 coups sûrs étaient des simples, mais les Guardians ont trouvé un moyen d’atteindre la base.



Tarik Skubal lors d’un début d’août. (Duane Burleson/Getty Images)

Salvador Pérez contre Carlos Rodón

L’offensive des Royals n’a pas beaucoup de pop. Leurs 170 circuits cette saison se sont classés seulement devant les Tigers parmi les équipes d’après-saison. Mais lundi soir, il y aura au moins une menace importante de coup de circuit. Salvador Perez est 12 sur 26 contre Carlos Rodón au cours de sa carrière. Les anciens rivaux de l’AL Central se sont rencontrés à plusieurs reprises, et ce fut un affrontement déséquilibré. Perez compte trois circuits en carrière contre le gaucher des Yankees.

