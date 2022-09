Série de critiques de Hrithik Roshan, Kabir Khan, Tamannaah Bhatia

Le jour est là ! La saga fantastique tant attendue de Prime Video, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, a été diffusée aujourd’hui en deux épisodes. Alors que les fans s’imprègnent de la magnifique aventure du légendaire Second Age sur la Terre du Milieu, les médias sociaux sont inondés de critiques et de réactions louant la série Amazon Original. Les acteurs populaires de la liste A Hrithik Roshan, Tamannaah Bhatia, Rasika Duggal et Mini Mathur ainsi que les cinéastes renommés Kabir Khan et Guneet Monga qui ont assisté à la grande première Asie-Pacifique de la série à Mumbai se sont émerveillés du spectacle visuel. Qu’il s’agisse de “plus grand que nature” ou d’enchantement, ces célébrités ont été bouleversées par Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir.

Hrithik Roshan a qualifié la série d ‘«incroyable», tandis que Tamannaah Bhatia a déclaré: «Les détails sont un peu énigmatiques et vous emmènent dans un autre monde. Un Kabir Khan étonné a déclaré: «Je n’ai jamais vu cette échelle de ma vie», alors qu’il félicitait les fabricants pour leurs efforts. Alors que Rasika Dugal aimait “revisiter Le Seigneur des Anneaux d’une manière unique”, Mini Mathur, qui est fan de JRR Tolkien, est resté sans voix. La productrice de films Guneet Monga a hâte que la série se déroule car elle l’a trouvée “très cool”.

Regardez les célébrités partager leurs points de vue sur Rings of Power







Créée par JD Payne et Patrick McKay, la série se déroule des milliers d’années avant la trilogie originale de Tolkien et explore l’histoire de la Terre du Milieu au Second Age. Il présente un casting talentueux de Morfydd Clark comme Galadriel, Rob Aramayo comme Elrond, Benjamin Walker comme High King Gil-galad, Charles Edwards comme Celebrimbor, Nazanin Boniadi comme Bronwyn, Cynthia Addai-Robinson comme reine régente Míriel, Sophia Nomvete comme princesse Disa et Owain Arthur dans le rôle du prince Durin IV, entre autres.

Les deux premiers épisodes du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir sont désormais diffusés sur Prime Video en anglais, hindi, tamoul, télougou et kannada. De nouveaux épisodes tomberont chaque semaine, la série diffusant sa finale épique de la saison le 14 octobre.