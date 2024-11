Série de conférences en médecine familiale

Vendredi 1er novembre, 8h-9h

En ligne

La série de conférences en médecine familiale est offerte en partenariat entre les réseaux de médecine familiale (FPN) Long Range, Shalloway, RE-Boot et Endeavour, le programme de renouvellement de la pratique familiale (FPRP), les services de santé de Terre-Neuve et le Bureau de développement professionnel et éducatif ( OPED) et Distributed Medical Education (DME), tous deux avec la Faculté de médecine de l’Université Memorial.

Cette série de conférences hebdomadaires sur des sujets pertinents à la médecine familiale est basée sur une évaluation des besoins menée par l’Office of Professional and Education Development (OPED), en consultation avec le Family Practice Renewal Program, les Family Practice Networks, le NL College of Family Physicians, et l’Association médicale de Terre-Neuve et du Labrador.

Veuillez noter : cette série utilisera GoToMeeting (https://www.goto.com/download) plateforme web pour toutes les sessions du programme. Il est conseillé d’installer et de tester le logiciel avant le début de la réunion.

L’inscription à ce programme est gratuite .

Vendredi 1er novembre 2024

Syphilis : qui tester et comment traiter – Dr Kevin Lam

Vendredi 15 novembre 2024

Problèmes dermatologiques courants en soins primaires : troubles des cheveux et du cuir chevelu – Dr Bolu Ogunyemi

Vendredi 22 novembre 2024

Approche pratique d’un médecin de famille auprès des patients ayant des problèmes de mémoire – Dre Jennifer Perry



Vendredi 29 novembre 2024

Les complexités et les imperfections du triage –

Dr Richard Barter

Présenté par le Bureau du développement professionnel et éducatif