Série de chroniqueurs invités – Vos plantes d’intérieur reçoivent-elles suffisamment de lumière ? – Section locale de Shaw

Beaucoup d’entre nous ont donné à nos plantes d’intérieur des vacances tout l’été pour se ressourcer et se remettre d’être à l’intérieur, mais nous avons à nouveau affaire à elles pour les jours sombres de l’hiver.

Il est absolument vrai qu’ils ont besoin d’être arrosés et peut-être même nourris occasionnellement, mais la pièce la plus importante pour les maintenir jusqu’au printemps est la lumière. À moins que vous n’ayez cette véranda avec des fenêtres tout autour, il peut être difficile de répondre aux besoins en lumière pour tous les types de plantes d’intérieur que nous avons.

Vous savez que quelque chose se passe lorsque les plantes d’intérieur commencent à avoir de petites feuilles et de longues tiges fines cherchant plus de lumière. Les feuilles plus anciennes peuvent commencer à jaunir et à tomber et, en général, vos plantes peuvent sembler faibles.

Niveaux d’éclairage

Différentes plantes d’intérieur nécessitent différents niveaux de lumière, ce qui signifie que l’emplacement dans votre maison fait une différence. Les faibles niveaux de lumière (parfois appelés 75 pieds-bougies) proviennent du fait de ne pas recevoir de lumière directe, comme une fenêtre nord ou d’être à 8 pieds ou plus de toute autre source de lumière. Les fenêtres est ou ouest nous donnent un niveau de lumière moyen (environ 150 pieds-bougies), ce qui revient à être à environ 5 pieds d’une fenêtre sud. Le gagnant de la course aux pieds-bougies est une fenêtre sud, donnant une lumière vive à environ 300 pieds-bougies. La lumière naturelle est la meilleure, même si elle est unilatérale par la fenêtre. Pour éviter une croissance unilatérale, faites pivoter les plantes pour maintenir une croissance uniforme.

Plus de facteurs lumineux

Outre le besoin de lumière en général, il y a trois autres conditions à prendre en compte : la durée, la qualité et l’intensité.

• La durée est la durée pendant laquelle les plantes reçoivent de la lumière.

• La qualité concerne les longueurs d’onde de la lumière.

• L’intensité est la force de la lumière que les plantes reçoivent.

Les plantes d’intérieur que vous essayez de faire fleurir ont besoin de la bonne quantité de chacune pour fleurir. Les plantes à feuillage peuvent être acclimatées à des niveaux inférieurs de chacune tout en restant belles.

Sources de lumière supplémentaire

Si vous souhaitez compléter votre éclairage ou utiliser une lumière non naturelle, le fluorescent a été la meilleure option pendant de nombreuses années, mais nous avons maintenant un nouveau joueur sur le bloc, la LED.

Des tubes fluorescents sont disponibles qui ont une meilleure qualité de lumière en tant que «ampoules de croissance» ou «lampes de croissance» et s’adaptent au luminaire standard de 48 pouces. Les ampoules blanc froid et blanc chaud ajoutent à la fois la durée et l’intensité en fonction de la durée d’allumage du luminaire et de la proximité du feuillage et des tubes. Les luminaires fluorescents génèrent de la chaleur, ce qui peut être un problème.

Les LED peuvent être trouvées avec une lumière qui satisfait le problème de qualité et d’intensité sans le facteur de chaleur. Les LED conçues pour la croissance des plantes nous donneront une “lueur” intéressante et les plantes et les fleurs n’auront pas l’air “naturelles” avec les lumières allumées, mais elles seront beaucoup plus saines.

• Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste de l’horticulture et éducateur dans le nord de l’Illinois.