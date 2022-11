Série de chroniqueurs invités – Pot-pourri de jardinage de fin de saison – Shaw Local

Le jardinage de novembre dans le paysage familial est toujours un mélange de tâches (et de conditions météorologiques). Certains emplois sont opportuns et appropriés, tandis que d’autres doivent simplement être rattrapés. En voici quelques-unes pour vous assurer qu’elles figurent sur votre liste de tâches :

Tuyaux d’arrosage

Pour rappel, les tuyaux d’arrosage doivent être déconnectés du robinet de la maison, vidangés, enroulés et stockés correctement jusqu’au printemps prochain. Si vous avez conservé des engrais liquides ou des sprays dans l’abri de jardin, amenez-les dans un endroit plus chaud afin qu’ils ne gèlent pas. Un garage non chauffé qui reste au-dessus du point de congélation fonctionne, ou un endroit éloigné d’une source de chaleur au sous-sol fonctionne également. Ces produits doivent être hors de portée des enfants et/ou enfermés dans une armoire.

Pots de plantation

Si vous avez eu beaucoup de conteneurs sur la terrasse, ceux-ci doivent être vidés afin qu’ils ne gèlent pas et ne se cassent pas. Les plantes et la terre qui sortent de ces pots peuvent être ajoutées au compost ou étalées dans les plates-bandes de légumes ou de vivaces. Si les pots doivent être laissés à l’extérieur, retournez-les afin qu’ils ne recueillent pas d’eau pour geler et se casser non plus.

Entretien pelouse et tondeuse

Avant-dernier, puisque nous avons eu toute la pluie, la pelouse continue de pousser. Assurez-vous de continuer à tondre un peu plus longtemps en novembre. Vous voudrez peut-être aussi aiguiser ces lames de tondeuse être prêt pour le printemps.

Pendant que nous parlons de la tondeuse, assurez-vous que le dernier réservoir contient du stabilisateur, afin que le système de carburant soit protégé. Quelque chose de facile à faire est d’ajouter le stabilisateur à votre bidon d’essence au lieu d’essayer de mesurer la bonne quantité pour le réservoir d’essence de la tondeuse. C’est aussi là pour la souffleuse aussi.

Nettoyage des feuilles

Vous pouvez encore avoir un beaucoup de congés s à nettoyer. Vous pouvez les ratisser dans des lits ou les ajouter avec n’importe quel matériau de nettoyage d’automne vert dans le bac ou le tas de compost. Le dernier recours sera de les déchiqueter avec la tondeuse à gazon et de les envoyer sur le trottoir pour les ramasser.

Potagers

Si vous avez encore des carottes ou des panais alignés, envisagez de creuser toute la rangée et de les récupérer au bord du jardin pour les récupérer plus tard. Paillez-les avec un peu de paille pour faciliter la tâche lorsqu’il est enneigé. Plutôt que de guérir en gros bouquets, guérissez en petits groupes et vous en aurez juste assez pour un plat d’accompagnement ou déterrez 2-3 bouquets et en aurez assez pour le ragoût. Une culture qui devrait être plantée à l’automne est Ail . Un peu plus tôt aurait été préférable, mais planter de l’ail si tard ne les fera pas reculer.

Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.