Série de chroniqueurs invités–Planifier maintenant pour le printemps prochain – Shaw Local

Les jours sont plus courts et les nuits plus fraîches. La promesse de mon jardin d’été s’estompe rapidement. Ces petites tomates vertes encore sur la plante ne mûriront jamais.

Chaque année, je prévois de fertiliser et d’irriguer mon chemin vers un jardin plus durable en vain. Je ne peux pas contrôler les changements saisonniers. J’inclus des zinnias et des chrysanthèmes dans le jardin pour prolonger la floraison jusqu’à l’automne, mais même ces fleurs colorées finissent par s’estomper.

Comment un jardinier vit-il la fin de la saison de croissance? En planifiant pour le printemps prochain. Commencez le processus en dessinant un croquis approximatif de la cour, y compris les arbres, les arbustes et les plantes vivaces. Je garde ce croquis dans un livre de type journal afin de pouvoir le comparer avec les plantations des années précédentes. Je regarde ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné et je m’appuie sur cela. Parfois, je suis surpris de constater que quelque chose que j’ai planté n’a pas poussé du tout.

Ensuite, la planification commence en parcourant les catalogues de bulbes et de semences.

Achetez d’abord des bulbes car ils doivent être dans le sol avant qu’il ne gèle. De nombreux bulbes de printemps reviennent, il est donc utile d’avoir un croquis des années précédentes pour montrer quoi et où les bulbes sont déjà plantés pour éviter de trancher les bulbes précédemment plantés lors de la plantation de nouveaux. Je pourrais choisir de rehausser la même couleur et la même variété d’ampoules ou d’ajouter une nouvelle couleur ou variété au mélange. J’ai toujours des tulipes rouges, mais cette année j’ai ajouté des tulipes jaunes et elles se complètent.

C’est amusant d’ajouter quelque chose de nouveau chaque année, mais n’oubliez pas de vérifier la rusticité des bulbes et de considérer l’emplacement avant de planter. Les bulbes plantés dans leurs conditions préférées donneront de meilleurs résultats, la floraison durera plus longtemps et leur retour sera plus fiable.

Ensuite, regardez les catalogues de semences. C’est une excellente activité pour les mois froids d’hiver. Si vous démarrez des graines à l’intérieur, vous avez jusqu’en mars ou avril avant de commencer. La plupart des graines plantées directement dans le sol doivent attendre qu’il n’y ait plus de danger de gel entre la mi et la fin mai.

Conservez les reçus pour obtenir des informations détaillées et notez où vous plantez de nouveaux bulbes sur votre nouveau croquis. Je trouve que j’oublie parfois où j’ai planté un bulbe une fois le printemps arrivé. Il existe des programmes informatiques pour le faire, mais je pense qu’un bon croquis à l’ancienne fonctionne mieux, même si vous n’êtes pas particulièrement doué dans le département de dessin.