Série de chroniqueurs invités – Les méthodes d’arrosage intelligentes permettent de gagner du temps – Shaw Local

L’été semble toujours frapper avec une vague, nous laissant nous demander où sont passées ces agréables journées à 70 degrés. Ces longues journées chaudes d’été augmentent la nécessité d’arroser nos jardins, ce qui peut sembler une tâche sans fin. L’utilisation des bonnes stratégies d’arrosage vous aide, vous et vos plantes.

Les gens croient souvent que les plantes dépendent plus de nos soins qu’elles ne le sont réellement, ce qui est également vrai pour l’arrosage. Les plants repiqués en mai ne nécessitent plus d’attention quotidienne et bénéficient d’arrosages moins fréquents. Les plantes établies doivent être arrosées une à deux fois par semaine, avec un objectif de 1 pouce d’eau par semaine. Cet arrosage en profondeur encourage le développement des racines, ce qui renforce ensuite la capacité de la plante à trouver de l’eau et à se maintenir dans des conditions difficiles.

Si vous utilisez un arroseur, vous pouvez estimer le temps qu’il faut pour arroser 1 pouce en plaçant un plat ouvert et en mesurant le résultat final. Ce n’est pas un horaire rigide, donc si vous voyez des plantes tomber, assurez-vous de leur donner de l’eau supplémentaire. Le paillage dans les plates-bandes ralentit l’évaporation, donne aux plantes plus de temps pour absorber l’eau et refroidit leurs racines.

Même si vous perfectionnez votre programme d’arrosage, il peut toujours y avoir des situations où aucune quantité d’arrosage ne «réparera» le site pour convenir à chaque plante. Dans mon cas, j’ai un emplacement abrité orienté au sud où la lumière du soleil est intensifiée par le parement de ma maison blanche. Pour cet endroit, je sélectionne des annuelles résistantes à la sécheresse, en l’occurrence des roses mousses.

Les grands arbres d’ombrage peuvent également modifier considérablement un emplacement ombragé, certaines variétés produisant un réseau dense de racines qui absorbent chaque parcelle d’humidité disponible, privant les plantes du sous-étage de toute pluie qui pourrait pénétrer dans la canopée dense.

Les signes indiquant que vous pourriez avoir un endroit difficile sont souvent le flétrissement des plantes malgré l’arrosage et la brûlure des feuilles sur les plantes établies. Les plantes indigènes sont une bonne option pour ces endroits difficiles, car elles se sont adaptées à la sécheresse avec des structures racinaires profondes et des feuilles dures qui peuvent supporter le soleil brûlant, ou une habitude de dormir sous un couvert forestier dense au milieu de l’été. Bien que ces plantes ne soient peut-être pas aussi voyantes que les variétés cultivées, vous réussirez mieux à les garder heureuses.

L’eau est nécessaire pour toutes les plantes, mais les stratégies que vous employez peuvent faire toute la différence entre passer votre temps à la plage et traîner le tuyau dans la cour.