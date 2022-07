Chaque année, à peu près à cette époque, mon jardin commence à perdre de son lustre. L’excitation du printemps, lorsque nous frissonnons à la vue de chaque bourgeon qui se déploie et de chaque nouvelle pousse verte qui pousse, s’est depuis longtemps estompée. Maintenant, quand je regarde mon jardin, je suis distrait par les plates-bandes qui ont besoin d’être délimitées, les pétunias à étourdir et la pellicule suspecte que je n’ai pas encore traitée et qui se répand parmi mes feuilles de pivoine. (Envoyez de bonnes pensées.)

J’appelle cette période de l’année la crise du milieu de l’été, lorsque les plantes vivaces s’affaiblissent, de nouvelles mauvaises herbes poussent d’une manière ou d’une autre après chaque pluie, et les annuelles en pot sur lesquelles je compte pour une couleur uniforme tout au long de la saison commencent à avoir l’air un peu flétries dans l’humidité et la chaleur. Heureusement, il existe plusieurs façons d’empêcher ce train de dérailler complètement.

Une chose à garder à l’esprit lorsque vous entretenez votre jardin est qu’une plante stressée, causée par un arrosage insuffisant ou une mauvaise nutrition, est plus sensible aux dommages causés par les insectes ou aux maladies qu’une plante en bonne santé. Vous connaissez ce dicton à propos d’une once de prévention? Il s’avère que cela s’applique également au jardinage. Vous pouvez garder une longueur d’avance sur de nombreux ravageurs et maladies courants en vous assurant que les plantes sont arrosées correctement et fertilisées au besoin. Empêchez les plates-bandes de devenir surpeuplées en espaçant les plantes en conséquence et en éclaircissant ou en divisant si nécessaire. Une mauvaise circulation de l’air dans et autour des plantes peut entraîner une foule de problèmes, alors assurez-vous de leur donner de l’espace pour respirer.

Le deadheading est un moyen facile de garder vos plantes à fleurs fraîches et éclatantes pendant les mois d’été. En plus de ranger les lits et les conteneurs fatigués, l’élimination des fleurs fanées encourage la nouvelle croissance que nous aimerions tous voir un peu plus en ce moment. Enlevez les fleurs fanées ou les feuilles qui ont jauni et nettoyez toutes les branches endommagées par le vent ou les tempêtes. Si vous avez des fleurs comme des zinnias, des dahlias et des hortensias, coupez quelques tiges et ramenez-les à l’intérieur.

Garder les mauvaises herbes à distance est plus facile que d’essayer de rattraper leur retard une fois qu’elles ont pris racine dans vos lits. Et maintenir une parcelle avec un minimum de mauvaises herbes est essentiel. Au fil du temps, ces petits intrus priveront les plantes d’eau et de nutriments et finiront par les évincer complètement. Les plates-bandes remplies de mauvaises herbes sont également idéales pour abriter des parasites et des maladies, une autre raison de passer plus de temps à les arracher. Le paillage autour des plantes est un bon moyen d’entraver la croissance future des mauvaises herbes et d’aider à retenir l’humidité du sol.