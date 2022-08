Série de chroniqueurs invités--Jardinage de fin d'été – Shaw Local

Ma liste de choses à faire pour le jardinage au printemps est longue et bien planifiée. Au moment où le temps se réchauffe suffisamment pour sortir dans la saleté, j’ai passé des mois à l’intérieur à me languir, à comploter et à ajouter des puces à un programme de plus en plus long.

Mais quand arrive la fin de l’été ? Il n’y a pas de liste, et pas une truelle à trouver. Mais le jardinage, même ici dans le Midwest, est vraiment une vocation toute l’année, et le succès vient de penser une saison ou deux à l’avance. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre cette année pour avoir une saison de croissance plus saine la prochaine fois.

Êtes-vous fatigué de vous agenouiller sous le soleil brûlant pour envoyer des mauvaises herbes et des plantes mortes? La bonne nouvelle, c’est que les journées vont bientôt se rafraîchir. La mauvaise nouvelle est que les mauvaises herbes ne vont nulle part à moins que vous ne les arrachiez. La chaleur et l’humidité du mois dernier, qui peuvent être difficiles pour nos plantes annuelles et vivaces, aident en fait les mauvaises herbes à prospérer. Leur compétition est plus faible, les graines s’établissent rapidement et beaucoup d’entre elles passeront l’hiver et reviendront au printemps si nous ne leur donnons pas le coup de fouet maintenant. Et n’abandonnez pas encore le deadheading non plus. Beaucoup de plantes annuelles qui nous ont donné tant de couleurs pendant les mois d’été fleuriront jusqu’au gel, avec un peu d’entretien.

C’est aussi le bon moment pour s’occuper des arbres et des arbustes. Une fois qu’ils ont fini de fleurir pour la saison, enlevez les branches mortes, malades ou cassées et nettoyez la zone environnante pour éviter que les parasites ne passent l’hiver. Arrosez les arbres et les arbustes en profondeur pour vous assurer qu’ils passent l’automne et l’hiver forts et en bonne santé.

La fin de l’été est un bon moment pour une autre application de paillis ou de compost sur les plates-bandes. Rangez, enlevez tous les débris et ajoutez une couche de paillis ou de compost pour aider le sol à retenir l’humidité maintenant et fournir une couche d’isolation contre les intempéries hivernales.

Récoltez tout ce que vous pouvez de votre potager et économisez ou partagez votre prime. La fin de l’été est une période merveilleuse pour les tomates et les courges. Rester au top de la récolte est bon pour vos plantes, ainsi que pour votre table. Choisissez vos herbes, séchez-les et conservez-les maintenant pour les utiliser dans les soupes et les sauces une fois que le temps se refroidit.

Si vous plantez pour une récolte d’automne, c’est le moment. De nombreuses cultures de temps frais comme la laitue, la roquette et le chou frisé, si elles sont plantées maintenant, seront prêtes à être récoltées avant que la neige ne tombe. Semez les graines directement dans le sol à la fin du mois d’août et occupez-vous-en pendant que le reste de vos plantes se termine pour la saison. Vous serez récompensé par une tournée supplémentaire de produits pour vous emmener dans les mois d’hiver.