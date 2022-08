Série de chroniqueurs invités – Il est temps de récolter ce que vous avez semé (ou planté) – Shaw Local

Tout le temps et les efforts consacrés à la plantation, au désherbage et à l’arrosage portent leurs fruits lorsque les légumes sont récoltés. Ils sont délicieux et nutritifs! Prenez un panier à chaque fois que vous visitez le jardin afin de pouvoir cueillir les légumes à leur apogée. Non seulement ils ont le meilleur goût, mais la récolte stimule également la production de plus de légumes.

La plupart des légumes doivent être récoltés lorsqu’ils sont relativement petits. Voici quelques directives générales pour la récolte des légumes les plus courants cultivés dans les jardins familiaux.

Cueillez les haricots verts lorsqu’ils se cassent facilement en deux et avant que les graines à l’intérieur ne commencent à gonfler.

Coupez les têtes de brocoli lorsqu’elles ne mesurent que 4 à 5 pouces de diamètre, avant que leurs bourgeons ne commencent à produire des fleurs. Vous pouvez aussi manger les tiges. Pelez-les avant de manger.

Il est temps de récolter une tête de chou-fleur lorsqu’elle mesure environ 6 pouces de diamètre, alors que la tête est encore ferme et serrée. S’il commence à se séparer, récoltez plus tôt.

La variété de concombre détermine quand il doit être cueilli. Certains sont génétiquement prédéterminés pour devenir plus gros que d’autres. Les concombres moins mûrs ont une peau plus fine et moins de graines, mais assurez-vous qu’ils se sentent fermes avant de les arracher de la vigne.

Si vous aimez les oignons verts, vous les avez probablement déjà arrachés. Les oignons tranchés sont prêts à creuser une fois que le feuillage tombe. Laissez-les durcir dans un endroit chaud et bien ventilé pendant environ une semaine avant de les ranger.

Les poivrons sont prêts à être cueillis lorsqu’ils sont verts et brillants. S’ils sont laissés sur la plante, ils prendront des couleurs – orange, rouge, jaune et même violet. Leur saveur s’intensifie à mesure qu’ils grandissent. Les piments forts peuvent également être récoltés lorsqu’ils sont verts, mais ils développent le plus de saveur et de chaleur s’ils sont laissés sur la plante pour devenir jaunes ou rouges.

Les pommes de terre peuvent être creusées dès que les plantes fleurissent si vous aimez les pommes de terre nouvelles en bouchées. Sinon, laissez les pommes de terre pousser sous terre jusqu’à ce que le feuillage brunisse et sèche. Utilisez une fourche ou une pelle pour ameublir soigneusement le sol, en commençant le plus loin possible de la plante pour éviter de couper ces belles patates.

Il est facile de savoir quand cueillir des tomates. Quand ils sont fermes (mais légèrement mous), tirez facilement des tiges et sont de la couleur que leur variété leur dit d’être, profitez-en ! Si le gel menace avant qu’ils ne soient tous mûrs, cueillez-en autant que vous le pouvez et laissez-les mûrir sur le comptoir de la cuisine.