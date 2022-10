Série de chroniqueurs invités – Idées et conseils pour le compost d’automne – Shaw Local

Au fur et à mesure que l’automne avance, les jardiniers commencent à se demander quoi faire de toutes les parties de la plante qui doivent être taillées, et plus tard, de toutes les feuilles qui vont tomber. Une excellente alternative à ces sacs de déchets paysagers est de recycler directement dans votre propre cour et de bénéficier de toute cette matière organique gratuite.

Le compostage n’est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps quand on considère tout le temps que l’on passe à remplir les sacs de déchets paysagers. Comme toute recette simple et bonne, les ingrédients du compostage sont peu nombreux : des bruns, des légumes verts, une généreuse quantité de terre de jardin et de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit humide ; remuer vivement et attendre que ce soit fait.

Structure du compost

Il y a toujours un endroit dans la cour pour installer un bac ou un tas de compost. Considérez ce coin sombre où les choses ne poussent pas si bien ou cet endroit derrière le garage ou l’abri de jardin. La méthode la plus simple consiste à créer un tas de compost. Il devra être suffisamment grand pour retenir l’humidité et maintenir une température constante. La base du tas de compost doit être d’au moins 4 pieds carrés, ce qui permettra au tas d’atteindre environ 3 pieds de hauteur. Si vous avez de la place, une base plus grande signifiera une température plus uniforme sur une plus grande surface, ce qui accélérera la décomposition. Il existe de nombreuses variantes du tas de compost traditionnel. Vous pouvez acheter un bac de compostage ou construire une structure plus substantielle en utilisant des palettes, des parpaings, du bois, tout ce qui est peu coûteux et visuellement acceptable.

Recette de compost

Les « verts » peuvent être des tontes de gazon où il n’y a pas eu d’utilisation d’herbicide depuis plusieurs semaines, des cimes d’annuelles et de vivaces, des tiges de plantes vertes déchiquetées ou coupées et des branches d’arbres et d’arbustes taillées qui ne sont pas trop ligneuses. Les verts fournissent l’azote. Les «bruns» comprennent les feuilles d’automne que vous avez ratissées ou ensachées avec la tondeuse, les feuilles séchées de vos plantes vivaces comme le feuillage de l’hémérocalle, par exemple. Il se peut que vous ayez des garnitures qui sont restées dorées et qui peuvent également être utilisées. Les bruns contribuent au carbone dans le processus de compostage. (Évitez d’ajouter des graines de mauvaises herbes, qu’elles soient vertes ou brunes.)

D’autres ingrédients pour “aromatiser” votre compost peuvent être des déchets végétaux frais de la cuisine, du marc de café, et pour un peu de couleur, essayez des coquilles d’œufs rincées et émiettées.

Mélange de compost

Si vous construisez le tas de compost ou remplissez un bac pour la première fois, mélangez les verts, les bruns et les autres matériaux au fur et à mesure. C’est là que vous ajoutez de la terre de jardin. Le sol contient toutes ces bactéries et autres micro-organismes qui feront la décomposition des parties de la plante en ce que nous appelons la matière organique. Les organismes utilisent cet azote pour se développer en augmentant leur nombre et en se nourrissant de toute la matière organique en la transformant en compost tel que nous le connaissons. Comme tout autre organisme vivant, ces bactéries ont besoin d’un apport constant d’humidité, c’est pourquoi nous arrosons le tas de compost lorsque nous le construisons et continuons à vérifier et à arroser en conséquence.

C’est cette température constante et cet apport d’humidité qui transformeront rapidement nos déchets de jardin en compost que nous pourrons ensuite retourner dans les parterres de jardin. Au potager, il suffit de le retourner au fur et à mesure que vous préparez la terre du jardin. Dans les parterres plus permanents, utilisez-le comme couche de paillis et il disparaîtra dans le sol avec le temps ou vous pourrez le travailler au fur et à mesure que vous cultivez les parterres.

Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.