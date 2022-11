Série de chroniqueurs invités–FAQ sur la conservation des légumes en fin de saison – Shaw Local

Q : Nous avons encore des carottes dans le jardin et nous ne voulons pas qu’elles se perdent. Comment pouvons-nous les conserver un peu plus longtemps ?

UN: Il y a quelques choix pour le stockage dans le sol directement dans le jardin. Le plus simple est de pailler le rang avec de la paille propre ou des feuilles en vrac pendant les prochaines semaines. Déposez une couche profonde – environ 6 à 8 pouces – et vous pourrez récolter jusqu’en décembre, janvier et peut-être février, car vous avez empêché le sol de geler solidement. Sortez et creusez ce dont vous avez besoin et laissez le reste.

La deuxième méthode prend plus de temps maintenant mais peut être plus pratique plus tard. Allez-y, récoltez la rangée de carottes et soignez-les immédiatement à la fin de la rangée tous ensemble. Couvrez-les bien et récupérez-les au besoin, en remplaçant le paillis à chaque fois. Cela les place au bord du jardin en un seul endroit.

Les carottes tombent dans le groupe froid et humide pour le stockage. Les carottes n’ont pas une peau épaisse, donc une humidité élevée est nécessaire – idéalement, environ 95 %, c’est pourquoi vous avez un bac à légumes dans le réfrigérateur et pourquoi les laisser dans le sol fonctionne bien. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu’au gel à l’extérieur et l’autre avantage est qu’ils ont également un goût plus sucré.

D’autres plantes-racines telles que les panais, les navets et les radis entrent également dans ce groupe. Une astuce consiste à placer des groupes de carottes, de panais et de navets ensemble pour les utiliser comme ingrédients frais dans une variété de repas. Les durées de stockage varient de deux à trois semaines à quatre à six mois selon ce que vous stockez.

Q : J’ai beaucoup de courges musquées et poivrées que je dois mettre quelque part. Quelles sont les conditions de stockage pour les conserver longtemps ?

UN: Les courges à croûte dure ou d’hiver ne sont pas très difficiles à conserver. Ils tombent dans le groupe frais et sec. Les températures de stockage idéales se situent entre 50 et 55 degrés, donc pas dans notre gamme de confort. S’ils sont conservés plus chauds, il suffit de les utiliser plus tôt. Si vous utilisez un hygrostat, recherchez 60 % à 70 %. Alors, qu’est-ce qu’un bon endroit ? Au sous-sol, loin des sources de chaleur, contre un mur extérieur devrait bien fonctionner. Une chambre arrière beaucoup plus fraîche que le reste de la maison ou un passage couvert semi-chauffé entre la maison et le garage pourraient être une autre option. Les courges d’hiver, y compris les citrouilles à tarte, peuvent durer de deux à quatre mois.

N’oubliez pas qu’à tout moment et où que vous stockiez des légumes, la devise doit être “conservez le meilleur et mangez le reste”.

Note spéciale: Depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.