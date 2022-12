Série de chroniqueurs invités – Façons de recycler votre sapin de Noël – Shaw Local

Je sais que vous pensez déjà : “Pourquoi parle-t-il de ce qu’il faut faire avec l’arbre de Noël alors que des cadeaux sont encore en dessous ?” Eh bien, je précipite peut-être un peu le calendrier, mais avoir une attente sur la meilleure façon de recycler l’arbre facilite le suivi.

À l’heure actuelle, prendre soin de l’arbre une fois qu’il est dressé et décoré signifie vraiment s’assurer qu’il y a beaucoup d’eau dans le réservoir. Si vous avez organisé un événement familial à partir de la chasse aux arbres dans l’une de nos fermes d’arbres de Noël locales, votre arbre est beaucoup plus frais et durera facilement jusqu’au Nouvel An, même si vous l’installez le premier du mois.

Pour les autres arbres, les aiguilles sont probablement déjà en train de sécher et l’arbre ne prend plus d’eau. Ces arbres doivent être surveillés attentivement et toute source de chaleur ou de flamme, comme une bougie allumée, doit être éloignée pour des raisons de sécurité. Les guirlandes lumineuses à incandescence de style plus ancien peuvent également générer beaucoup de chaleur autour des ampoules, alors soyez prudent.

Une fois que la décision est prise d’abattre l’arbre, vous pouvez recycler l’arbre entier ou en utiliser des morceaux pour différents projets. Voici quelques idées:

Branches et rameaux persistants

• Coupez les branches persistantes et placez-les sur vos plantes vivaces tendres ou sur d’autres plantes vivaces du jardin qui sont les cibles des lapins au début du printemps. Les bulbes de printemps peuvent également bénéficier de cette protection contre les lapins.

• Les branches à feuilles persistantes agissent également pour recueillir les feuilles et les chutes de neige, offrant plus de protection contre le temps glacial ou d’autres menaces météorologiques ou fauniques.

Tronc d’arbre

· Utilisez le tronc d’arbre restant au printemps prochain pour faire pousser des pois grimpants ou des haricots grimpants puisque vous ne pouvez pas brûler le tronc à l’intérieur dans le foyer à cause de toute la sève. Cependant, vous pourrez brûler ce tronc dans le foyer extérieur d’ici l’été.

• Une idée de la Arbor Day Foundation consiste à fabriquer des sous-verres à partir du tronc au fur et à mesure que le bois sèche. Quelque chose d’amusant pourrait également être de « graver » les initiales ou les noms de famille. Vous pouvez les vernir ou les polyuréthanne, coller sur un fond antidérapant ou des cercles de feutre et vous serez prêt pour ce thé glacé d’été.

Aiguilles tombées

• Ces aiguilles tombées sous l’arbre dans la maison ne sont pas des déchets. Ils peuvent être collectés et ajoutés au bac à compost ou au tas ou dispersés dans les plates-bandes sur la neige ou le sol nu.

L’arbre entier

• Si vous voulez laisser l’arbre entier, attachez-le à un tronc d’arbre ou à une autre structure de votre jardin. Il fournira un abri aux oiseaux, surtout si vous les nourrissez.

• Vous voulez un projet intéressant pour les enfants pendant les vacances et en janvier et février ? Faites des décorations comestibles pour l’arbre qui profite aux oiseaux. Des pommes de pin recouvertes de beurre d’arachide ou de beurre de tournesol, et des cordes de maïs soufflé et de canneberges fraîches sont faciles. Les boules de suif seraient bien accueillies par les plus gros oiseaux, mais les petites mains auront besoin de l’aide des parents.

• Il existe également des programmes municipaux et communautaires de recyclage des arbres disponibles dans de nombreuses régions si cela convient le mieux à votre famille. N’oubliez pas, pendant la saison de jardinage, d’aller ramasser et de rapporter à la maison une partie du paillis qu’ils fabriquent à partir des arbres donnés.

Nos vieux sapins de Noël peuvent vraiment redonner à la nature, alors ne les jetez pas à la poubelle. Il existe de nombreuses façons de les recycler et de les réutiliser à des fins pratiques et même divertissantes.

• Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.