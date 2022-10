Série de chroniqueurs invités–Conseils saisonniers et rappels pour le bois de chauffage – Shaw Local

Les propriétaires qui apprécient le feu crépitant à l’extérieur dans le foyer pourraient bientôt penser à cette transition vers le foyer intérieur. Brûler du bois de chauffage de qualité douteuse à l’extérieur n’enlève rien à la joie de s’asseoir autour de la fosse après la tombée de la nuit, mais cela peut faire une différence dans la cheminée.

Que vous coupiez, fendiez et séchiez votre propre bois de chauffage ou que vous l’achetiez pour l’hiver, une bonne gestion vous récompensera avec plus de chaleur et moins de fumée. Plus le bois est lourd (pour un même taux d’humidité), plus il dégage de chaleur en brûlant. Tout bois contient de l’humidité. Pour une bonne combustion, le bois de chauffage devra être conservé au moins six à neuf mois à l’extérieur et avoir une teneur en humidité entre 20% et 25%. Cela l’aide à bien brûler et à ne pas générer beaucoup de fumée.

Nous avons tous jeté un morceau de bois non séché sur un feu et avons ensuite réalisé une véritable baisse de la puissance calorifique. Le bois de chauffage sec et séché fournira environ 20 % ou plus de chaleur qu’une quantité égale de bois de chauffage vert ou non séché. Il faut de l’énergie pour brûler l’humidité avant que le bois ne brûle. Il n’est pas recommandé de brûler du bois vert à l’intérieur dans le foyer. Le bois vert génère beaucoup de fumée et, surtout, de la créosote qui peut s’accumuler dans la cheminée. La clé d’un feu réussi qui fournit le plus de chaleur sera ce bois sec.

Le bois de chauffage sec est facile à repérer. Les extrémités seront cochées et auront une couleur grise. Ceci est important si vous achetez votre bois de chauffage. Le bois de chauffage de moins de 6 pouces de diamètre peut sécher à sa taille; supérieur à cela et le bois devra être fendu pour sécher.

Si vous fendez votre propre bois pour le faire sécher, empilez-le de manière entrecroisée pour permettre à l’air de circuler à travers la pile. Si possible, ne pas empiler directement sur le sol, car la couche inférieure attirera les champignons de décomposition et un certain nombre d’insectes. Pour cette raison, n’empilez pas le bois si près de la maison qu’il touche le revêtement. L’empiler loin de la maison augmentera également le débit d’air. Pour éviter une autre surprise d’insecte, n’apportez pas de bois de chauffage que vous ne pouvez pas brûler en une semaine. Si le bois reste dans la maison pendant plus de quelques jours, il peut permettre à toutes sortes d’insectes qui ont hiverné d’émerger et de devenir des nuisibles à l’intérieur.

Le bois de chauffage devra être couvert pour empêcher la pluie et la neige d’être réabsorbées une fois le bois sec. Utilisez des matériaux simples comme une bâche ou un morceau de contreplaqué. Vous voulez être sûr de le sécuriser afin qu’il ne s’envole pas, mais pas au point qu’il faille trop de temps pour le retirer et le remettre lorsque vous empilez ou retirez du bois à brûler. Le revêtement doit s’étendre sur la pile d’au moins un pied ou s’étendre au-delà des bords protégeant une grande partie du bois.

N’oubliez pas que plus le bois est sec, plus vous récupérez de chaleur, donc plus vous le séchez longtemps et le gardez au sec, plus vous en profitez.

• Vous avez des questions pour les maîtres jardiniers de l’extension de l’Université de l’Illinois ? Jusqu’à la fin octobre, vous pouvez appeler, envoyer un e-mail ou visiter. En savoir plus sur la connexion avec le bureau d’assistance du maître jardinier du comté de Kendall à go.illinois.edu/HelpDeskMGdkk ou appelez ou visitez pendant les heures de bureau : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 au 630-553-5823 ou au 7775-B Route 47, Yorkville.

Note spéciale: Depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.